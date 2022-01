OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Mevlana Şiir Yarışması'nda kazananlar belli oldu

BURSA Osmangazi Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması' sonuçları açıklandı. Bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen yarışmada Sakarya'dan Beyzanur Demir, 'La' isimli eseriyle birinci oldu.

Osmangazi Belediyesi'nin edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmak ve çocukların manevi dünyasını zenginleştirmek maksadıyla bu yıl 11.'sini düzenlediği Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması'nda kazananlar belli oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu yılki konusu serbest olarak belirlenen yarışmada dereceye giren eserleri, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıkladı. Yarışmaya, 24 şehirden toplam 111 eserin katıldığını belirten Başkan Dündar, jürinin değerlendirmesi sonucu birinciliği, "La" isimli şiiriyle Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nden Beyzanur Demir'in kazandığını açıkladı.

Yarışmanın birincisi Sakarya'dan

Hazreti Mevlana sevgisinin satırlara döküldüğü yarışmada, Kastamonu Göl Anadolu Lisesi'nden Ela Nur Tabaklı, "Her Geliş İhtimalinde Tekrarlanan Medcezire Feryat" isimli şiiriyle ikinci, Bursa Tofaş Fen Lisesi'nden İclal Karakaş da, "Ahüzar" isimli şiiriyle üçüncü oldu.

Mansiyon ödüllerini ise, "Bir Dilrüba" isimli şiiriyle İstanbul Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi'nden Merve Nur Çokol, "Mutlak Geçersizliği Kabul Etmeye Sevk Edilirken Yenilenen Antlaşma" isimli şiiriyle Kastamonu Göl Anadolu Lisesi'nden Sevginur Kırmızıoğlu ve "Perde" isimli şiiriyle Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nden Beraat Yıldırım kazandı.

Yarışmanın birincisi 5 bin TL ödülün sahibi olurken, ikinci 4 bin TL, üçüncü 3 bin TL, mansiyonlar biner TL ödül almaya hak kazandı.

Dündar: "Hedefimiz, değerlerine sahip çıkan bir nesil"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sonuçların açıklandığı basın toplantısında, sevginin, hoşgörünün ve barışın mimarı Hazreti Mevlana'nın manevi dünyamızı zenginleştiren öğretisinin bu yarışma vesilesiyle yüzlerce kalemle yeniden hayat bulduğunu belirtti. Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması'na katılan gençlerin yeteneklerini keşfetme imkanı bulduğunu ifade eden Başkan Dündar, "Bu yarışmalar ile en büyük amacımız, sahip olduğumuz manevi değerleri, gençlerimize tanıtarak geleceğe taşımak. Gençlerimiz, bu yarışmalarımızla birlikte yüzlerce eserle Mevlana sevgisini anlatıyor. Yarışmamız, her yıl büyük bir ilgiyle devam ediyor. Bursa'dan başlattığımız yolculuğumuz bugün; Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Antalya'ya bütün Türkiye'de binlerce gencimizle sürüyor. Her yıl daha da artan ilgiyle devam eden yarışmamız, maneviyatını koruyan, değerlerine sahip çıkan nesiller, hedefimizin en önemli araçlarından biri oldu. Ayrıca bu yarışmayla, genç şairleri Türk edebiyatına kazandırmanın, bu yolda ilk adımları atmalarına vesile olmanın gururunu yaşıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dereceye giren birbirinden değerli eserleri kitap haline getirerek kütüphanemize kazandıracağız" dedi.

Eserler kitap haline getirilecek

Osmangazi Belediyesi olarak 2021 yılı içerisinde düzenlenen sempozyum, yarışma ve diğer kültürel faaliyetler kapsamında 10 çeşit kitabı edebiyat dünyasına kazandırdıklarını ifade ederek, "Bu yarışmamızda da bütün şiirler jürimiz tarafından değerlendirildi. Dereceye girenler olduğu gibi dereceye giremeyen birçok eser de kitap haline gelecek. Bir şairin eseri, kitapta değerlendiriliyorsa bu da bir ödüldür" diye konuştu.

Bu yıl 11.'sini düzenlenen yarışmaya 24 farklı şehirden toplam 111 eser katıldığını ve 7 bölgeden şiirler gönderildiğini kaydeden Dündar, "Jürimiz, öncelikle bütün şiirler içinden 21 eseri seçerek ön eleme yaptı. Daha sonra bu 21 şiirin içinden dereceye girenleri belirledi. Yarışmaya katılan bütün öğrencilerimize ve kıymetli jüri üyelerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Marka oldu

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de yaptığı konuşmada, Mevlana Şiir Yarışması'nın bir anlamda öğrencileri okumaya teşvik ettiğini belirterek, "Çünkü, şiir yazmadan önce çocuklarımızın Mevlana'nın hayatını öğrenmesi gerekiyor. Büyük şairlerin de yolculukları hep bu tür yarışmalarla başlamıştır. Bu yarışmaya katılma cesareti gösteren öğrencilerimiz, bir nevi yazarlığa ve şairliğe ilk adımı da atmış oluyorlar. İnşallah, bu gençler bizden sonraki nesillerin okuduğu yazarlar, şairler olacaklardır. Böylesine önemli bir işe vesile olduğu için başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmanın jüri üyelerinden Mustafa Başpınar da, 6 yıldır bu güzel çalışmanın içinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Her zaman toplumu bir arada tutacak, ortamı iyileştirecek itidalli insanlara ihtiyaç vardır. Mevlana Şiir Yarışması başta olmak üzere bu tür etkinliklerin, böyle bir güzelliğe katkı sağladığını düşünüyorum. Edebiyat ve sanatın böyle güzel bir tarafı var. Bu güzel hizmeti destekledikleri için başkanımız şahsında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Jüri üyelerinden Ercan Yılmaz ise yarışmanın sonuçlarını sadece öğrencilerin değil kendilerinin de büyük bir sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Yazılan eserlerin aynasında öğrencilerimizi görmek için çok heyecan yaşıyoruz. Mevlana Şiir Yarışması, Osmangazi Belediyesi'nin bir markası oldu. Yıllardır, binlerce öğrenci bu yarışmaya şiirler gönderiyor. Her geçen sene, bir önceki seneye göre daha nitelikli eserler okuyoruz. Geleceğin şairlerinin yetişmesi noktasında Osmangazi Belediyesi bir anlamda okul işlevi görüyor. 16-17 yaşındaki öğrencilerin Hazreti Mevlana felsefesiyle yoğrularak ürettiklerini görmek, bizleri fazlasıyla memnun ediyor. İnşallah, bu öğrencelerimizi ileride Türk edebiyatının önemli şairleri arasında göreceğiz" ifadelerini kullandı.