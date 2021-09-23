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"Mevlana Şiir Yarışması" başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

- "Mevlana Şiir Yarışması" başladı Liseliler Mevlana sevgisini şiirlere dökecek Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması" başladı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - - "Mevlana Şiir Yarışması" başladı

Liseliler Mevlana sevgisini şiirlere dökecek

BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması" başladı.

Osmangazi Belediyesi'nin edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmak, çocukların manevi dünyasını zenginleştirip onlara Hazreti Mevlana'yı tanıtmak maksadıyla 2011 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması'nın tanıtım toplantısı, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde yapıldı. Bu yıl konusu serbest olarak belirlenen yarışmanın toplantısında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması'na katılan gençlerin yeteneklerini keşfetme imkanı bulduğunu söyledi. aynı zamanda yeni şairlerin Türk edebiyatına kazandırılmasına zemin hazırladıklarını ifade eden Başkan Mustafa Dündar, "Belediye olarak, hayatın her alanında vatandaşlarımızla birlikte şehrin ihtiyacı doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Gerek tarihi miras, gerekse kültür sanat gibi birçok alanda önemli projelere imza atıyoruz. Kültürel mirasımızı, her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz edebiyat yarışmalarımızla markalaştırıyoruz. Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması, Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle ülkemizin dört bir yanında merakla beklenen ve binlerce gencimizin gönlüne ulaşan yarışma oldu. Bu önemli yarışmayla, öğrencilerimizin Hazreti Mevlana'yı okumasını ve onun sevgisini, öğretisini satırlara dökmesini hedefliyoruz" dedi.

13 Eylülde başlayan yarışma müracaatlarının 12 Kasım Cuma günü mesai bitiminde sona ereceğini bildiren Başkan Mustafa Dündar, "Yarışma şartları her yıl olduğu gibi mevlanasiiryarismasi@osmangazi.bel.tr adresinden ilan edildi. Yarışma sonunda dereceye giren birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ve 3 adet biner liralık mansiyon ödülleri verilecek. Bu yıl da genç kalemlerden Hazreti Mevlana'yı dinlemek istiyoruz. İnşallah, kütüphanelerimize yeni eserler kazandıracağız. Bu çalışmamıza destek veren kıymetli jürilerimize çok teşekkür ediyorum. Yarışmamıza katılacak gençlere de başarılar diliyorum" diye konuştu.

Mevlana Şiir Yarışması başladı

Mevlana Şiir Yarışması başladı

Mevlana Şiir Yarışması başladı

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Haber: 'Mevlana Şiir Yarışması' başladı - Haberler
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