Metronun Önüne Atlayarak İntihar Etti

İzmir'de metro istasyonunda feci bir olay yaşandı. Metronun önüne atlayan şahıs hayatını kaybetti.

ŞİRİNYER METRO İSTASYONUNDA TRENİN ÖNÜNE ATLADI

Akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişinin Şirinyer Metro istasyonunda, Cumaovası - Aliağa arasında sefer yapan metronun önüne atladı. Olayı gören diğer yolcular durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ, METRO SEFERLERİ DURDU

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, metronun altında kalan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olay üzerine, Aliağa yönüne giden metro seferleri geçici bir süre durduruldu.

CESEDİ ADLİ TIBBA KALDIRILDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri adamın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Öte yandan, adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.