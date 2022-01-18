Metrobüste kör eden maske kavgasının tanıklarına çağrı

Olay, 25 Haziran tarihinde Beylikdüzü-Mecidiköy hattında giden metrobüste meydana geldi. Şirinevler'e gitmek için metrobüse binen özel güvenlik görevlisi Şükrü Turan, maskesiz olan Ömer Senem'i maske takması yönünde uyardı. Ömer Senem de "Ben maskeyi takmıyorum, bana maske taktıracak kimse varsa gelsin taktırsın" karşılığını verdi. Diğer yolcuların da maske takması için uyardığı Ömer Senem, sinirlenerek, Şükrü Turan'a yumruklar atmaya başladı. Kırılan gözlük camları gözüne batan Turan, kanlar içinde kaldı. Gelen polis ekipleri, Şükrü Turan'ı hastaneye götürürken, Ömer Senem gözaltına alınmış ve emniyette ifade vermesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Turan gözünden 3 defa ameliyat edilmesine rağmen sol gözündeki görme yetisini kaybetmişti.

Küçükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ömer Senem ile müşteki Şükrü Turan katıldı. Duruşmaya taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanık Ömer Senem, "Ben ayaktaydım maskem metrobüse bindiğimde vardı. Bir ara metrobüs kalabalıktı kötü kokuyordu, nefesim kesildi. 2 dakikalığına rahatlamak için metrobüse bindiğimde maskeyi indirdim. Bu sırada müşteki bana 'maskeni tak' dedi. Ben de nefes alamadığımı bunaldığımı 2 dakikalığına çıkardığımı tekrar takacağımı belirttim. Ancak şahıs nefes almamı beklemeden tekrar beni uyardı. Hatta beni uyarırken 'şerefsiz' dedi. Elime doğru vurdu. Ardından yolcular araya girip müdahale etti. Ayrıldık ancak şahıs tekrar üzerime doğru yürüdü. Boğazıma sarıldı. Ben de onun boğazına sarıldım. Yolcular tekrar bizi ayırdı. Bana 'Şirinevler'de ineceğim oraya gel' dedi. Kısa bir süre sonra yine kalktı. Bana önce tokat sonra yumruk attı. Bu arada maskem takılı değildi. Sürekli tartışma vardı. Ben de kendimi korudum. Elimi havaya kaldırdım yumruk atmadım. O an orası kalabalıktı. Bu arbedede yaralanmış olabilir. Suçlamayı kabul etmiyorum. Yaralandığıma dair rapor aldım bende şikayetçi oldum dava da açıldı" dedi.

"GÖZÜM GÖRMEDİĞİ İÇİN KİMSE BENİ İŞE ALMAK İSTEMİYOR"

"ŞAHİTLİK ETMİŞ OLAN KİŞİLERDEN YARDIM İSTİYORUZ

Şükru Turan'ın avukat Mustafa Alpağut ise, "Müvekkilim maddi, manevi zarara uğradı. İşinden oldu. Güvenlik görevlisi olması nedeniyle tek gözünü kaybettiği için çalışamıyor, işsiz. Burada belediyenin de olayda kusuru olduğu kanaatindeyiz. Belediyenin bu olayın oluşuna engel olması gerekirdi. Maske konusunda uyarı yapması gereken belediye çalışanları. Sanık duruşmada hiçbir fiilde bulunmadığını söyledi. Suçlamaları kabul etmedi ancak kamera kayıtlarında olayın meydana geliş hali ortada. Bu sebeple cezasını alacağına inanıyoruz. Ayrıca metrobüste bu olaya şahitlik etmiş olan kişilerin bize ulaşarak tanık olarak beyanda bulunmalarını istiyoruz. O kişilerden yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.