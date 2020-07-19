Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
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Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski AK Partili Mehmet Metiner arasında canlı yayında başlayan "FETÖ" atışması Twitter üzerinden devam ediyor. Son olarak Metiner, Bakan Soylu'yu işaret ederek, "O ayeti kerimeyi bana atfen kullanmanız kalbinizin tamire ihtiyacı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

19.07.2020 17:38 | Son Güncelleme: 19.07.2020 17:54

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski AK Partili Mehmet Metiner arasında CNN Türk yayınında başlayan tartışma, Metiner'in son paylaşımıyla devam ediyor. Metiner, Twitter üzerinden Bakan Soylu'ya, "Biz fitne ateşini söndürmeye çalışırken siz harlamaya çalışıyorsunuz. O ayeti kerimeyi bana atfen kullanmanız kalbinizin tamire ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Resmi danışmanlarınız ve trollerinizle yaptığınız şey size de partimize de davamıza zarar veriyor. Kibir, kalbi bozar" ifadelerini kullandı.

Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var

"KİM NE DERSE DESİN ARTIK SUSUYORUM"

Metiner, Twitter'dan ikinci bir paylaşım yaparak, "Son nokta: Davamız her birimizin nefsinden azizdir/üstündür. Davamızın hatırına bu bahiste kim ne derse desin artık susuyorum. Allah cümlemizi fitneden korusun" dedi.

Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var

Metiner'in Twitter'daki açıklamasına yanıt veren Bakan Soylu, Bakara suresinin 10. ayetini yazmıştı. Soylu, Metiner'in söz konusu programdaki konuşmalarından bir kesit paylaşmıştı.

Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var

TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Mehmet Metiner'in "FETÖ'cüler göreve getiriliyor" sözleri üzerine Bakan Soylu yayına telefonla bağlandı. Soylu, Metiner'in sözlerini "Haksızlık" olarak niteleyerek "Bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişsem ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir" dedi.

CANLI YAYINDA SOĞUK RÜZGARLAR

Metiner, Soylu'nun eleştirileri sonrasında söz almak istedi ancak Bakan Soylu, "Ben müsaade falan etmiyorum. Siz söyleyeceğinizi söylediniz. Hayırlı akşamlar diliyorum" demişti. Bunun üzerine de Mehmet Metiner, "Sizden müsaade istemedim Sayın Bakanım siz müsaade mercii değilsiniz" diyerek aynı sertlikte karşılık vermişti.

TARTIŞMA TWITTER'A TAŞINDI

Bu gelişmeler doğrultusunda Twitter hesabından yeni bir açıklama yapan Mehmet Metiner, Bakan Soylu ve kurmayları hakkında çok sert eleştirilerde bulunmuştu.

METİNER: REİS'TEN DOLAYI AK PARTİLİYİM

"Cumartesi akşamı CNN Türk'te katıldığım programda asla partimi ve hükümetimi eleştirmedim. Tam tersine her zamanki gibi yüreklice savundum." sözleriyle başlayan Metiner'in açıklamasından bazı noktalar şöyle:

"Süleyman Soylu'nun adını anmadığım gibi kendisine ve bakanlığına yönelik bir eleştiride bulunmadım. Benimkisi FETÖ bulaşığı isimler konusundan her zamankinden daha duyarlı ve dikkatli olunması gerektiğine dair yaptığım kardeşane/dostane bir uyarıydı.

Bu sözlerimi kim Bakan Soylu'ya ne şekilde aktardı bilmiyorum. Ama Bakanlık Müşaviri sıfatını taşıyan karakter yoksunu birinin şahsıma dair attığı tweet o kişinin kim olduğunu ortaya koyuyor. Soylu'nun hangi müşavirlerle çalıştığına bakılırsa ne dediğim anlaşılır.

Kendini överek söze başlamasından üzüldüm. "Risk içinde yaşıyorum!" diye başlayan cümleler kurması üzüntü vericiydi.

Bakan Soylu'nun partimi ve Reis'in hükümetini bana karşı savunur gibi yapıp suçlamalar yapması çok ağrıma gitti. Daha da ağrıma giden ve beni ziyadesiyle üzen Soylu yandaşları olarak bilinen trollerin şahsıma yönelik itibar suikastine girişmeleriydi.

Hiçbir bakanın, "Terörle şöyle mücadele ediyorum, ölüm riskiyle karşı karşıyayım" deme hakkı yoktur.

Defalarca söylediğim bir hususu belirtmek isterim ki ben ölümüne Reisçiyim. Reis'ten dolayı AK Partiliyim.

Başarılarını takdir ettiğim Bakan Soylu keşke zaafına yenik düşüp öyle bir tartışma/kavga görüntüsünün oluşmasına sebebiyet vermeseydi.

Benim trollerim yok. Mensup olduğum bir cemaat, dernek, vakıf ve tarikat yok. Sağ olsunlar seven dostlarımız var."

Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var

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