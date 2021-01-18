Metin Gürcan kimdir? Metin Gürcan nereli ve kaç yaşında? Metin Gürcan mesleği ne?

Katıldığı programlarda siyaset gündemine dair yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Metin Gürcan sosyal medyada merak konusu oldu. Peki, Metin Gürcan kimdir? Metin Gürcan kaç yaşında, nereli? Metin Gürcan mesleği ne?

Akademisyen ve araştırmacı Metin Gürcan, sık sık televizyon ekranlarında siyasi programlara katılıyor ve yorumlar yapıyor. Bugün de ekranlarda ilgi çeken Meyin Gürcan sıkça araştırıldı. Peki, Metin Gürcan kimdir? Metin Gürcan nereli ve kaç yaşında? Metin Gürcan mesleği ne?

METİN GÜRCAN KİMDİR?

Metin Gürcan, 1976 yılında Bilecik'in Bozöyük ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1998 yılında Kara Harp Okulu'nda Sistem Mühendisi Piyade Teğmen olarak dereceyle mezun oldu.

1998-2014 yılları arası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin farklı birimlerinde görev alan Metin Gürcan, akademik çalışmalarına ağırlık verebilmek amacıyla zorunlu hizmetine son verdi ve 2015 yılı Ocak ayında kendi isteğiyle emekli oldu. Gürcan'ın meslek hayatının yaklaşık 8 yıllık bölümü Güneydoğu Anadolu bölgesi, Irak, Afganistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da çeşitli operasyonel faaliyetler, irtibat ve eğitim görevlerinde geçti.

Özel Kuvvetler bünyesinde yetişen Metin Gürcan, 2008-2010 yılları arasında ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nde 'Bölgesel Kürt Yönetimi ile Bağdat merkezi yönetimi arasındaki çevre-merkez ilişkisi' adlı teziyle Güvenlik Çalışmaları alanında master derecesi aldı.

Gürcan, Bilkent Üniversitesi Siyaset BilimiBölümü'nde TSK'nın kurumsal dönüşüm kapasite ve isteği konusunda yazdığı doktora tezini Nisan 2016'da savunarak doktorasını tamamlamıştır. Gürcan bu çalışmasını 2018 yılında 'Opening the Blackbox: Turkish Military Before and After July 15' adıyla kitap olarak bastı.

İngilizce (çok iyi) ve Rusca (orta) bilen Gürcan, 2009 yılında Solomon Asch Conflict Center/ Bryn Mawr College'de ve 2014 ile 2015 yıllarında yılında Oxford Üniversitesi Savaşın Değişen Karakteri (Changing Character of War-CCW) programında misafir araştırmacı olarak çalıştı.

Gürcan'ın Turkish Studies, Small Wars Journal, Dynamics of Asymmetric Conflict, Perceptions gibi uluslararası hakemli dergiler ve ulusal hakemli dergilerde; çatışmanın değişen doğası, terörizm, ayaklanma ve ayaklanmaya karşı koyma, sivil-asker ilişkileri, dış politika ve askeri strateji konularında yayımlanan 22 akademik makalesi (3'ü SSCI) bulunmaktadır. Ayrıca Gürcan'ın çeşitli Türk ve yabancı haber sitelerinde güvenlik konularında yazıları periyodik olarak yayınlanmaktadır.

Metin Gürcan'ın Oxford Universitesinden Prof. Robert Johnson ile beraber editörlüğünü üstlendiği The Gallipoli Campaign: The Turkish Perspective (Çanakkale Savaşı: Türk Perspektifi)" adlı İngilizce kitabı Nisan 2016'da basılmıştır. Yine 'What went wrong in Afghanistan?: Understanding Counterinsurgency in Tribalized, Rural, Muslim Environments (Afganistan'da Ne yanlış Gitti? Aşiret Yapılı Kırsal Müslüman Bölgelerde Ayaklanmaya Karşı Koymayı Anlamak)" adlı İngilizce kitabı Mayıs 2016'da basılmıştır.