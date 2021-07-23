Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel

Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde bugün yağışların yerel düzeyde kuvvetli olması bekleniyor.

Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde bugün yağışların yerel düzeyde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, (Çorum, Gümüşhane ve Bayburt hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Toroslar mevkisi ile Burdur çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel düzeyde kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

???????Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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