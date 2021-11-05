Meteoroloji'nin "sarı kod" ile uyardığı İstanbul'da sis bastırdı, vapur seferlerinde aksaklıklar yaşanıyor

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'da gün boyu etkisini gösteren yoğun sis akşam saatlerinde etkisini artırdı. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Bakırköy Sahil yolunda araç trafiği zaman zaman durma noktasına gelirken, görüş mesafesi de yer yer 50 metreye kadar düştü. Trafiğin yoğun olmadığı kısımlarda ise sürücüler sis nedeniyle kontrollü ilerledi. Bakırköy Sahili'nde üstgeçit üzerindeki vatandaşlar, denizin üzerinde oluşan sis tabakasını cep telefonlarıyla görüntüledi.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da zaman zaman sis etkisini rtırdı. İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri de iptal edildi.

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Servet Uzun Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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