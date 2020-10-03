Meteoroloji, İstanbul dahil 23 ili sarı kodla uyardı: Yüksek sıcaklıklar geliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meteoroloji, İstanbul dahil 23 ili sarı kodla uyardı: Yüksek sıcaklıklar geliyor

03.10.2020 18:07 | Son Güncelleme: 03.10.2020 18:14
Meteoroloji, İstanbul dahil 23 ili sarı kodla uyardı: Yüksek sıcaklıklar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 23 ili yüksek sıcaklık anlamına gelen sarı kodla uyardı. Yapılan açıklamada yarın 11 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğinin altı çizildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 23 ile 'sıcak hava' uyarısı yaptı. Bu iller; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Afyon, Uşak, Burdur, Isparta, Muğla, Antalya olarak sıralandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

Meteoroloji, İstanbul dahil 23 ili sarı kodla uyardı: Yüksek sıcaklıklar geliyor

ANTALYA 35 DERECEYİ GÖRECEK

Beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde açıklandı: "Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 35, Afyonkarahisar 28, Adana 32, Antalya 35, Bolu 28, Samsun 27, Trabzon 25, Erzurum 21, Diyarbakır 30, Aydın 36, Muğla 33, Manisa 35, Balıkesir 31 derece civarında olacağı tahmin edilmektedir."

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Muharrem İnce Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Halil Sezai Buğra Gülsoy Seren Serengil
Spor Falcao Gökhan Töre Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ateş Otomobil Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meteoroloji, İstanbul dahil 23 ili sarı kodla uyardı: Yüksek sıcaklıklar geliyor - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 18:13:46. #1.15#
title