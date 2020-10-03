Meteoroloji, İstanbul dahil 23 ili sarı kodla uyardı: Yüksek sıcaklıklar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 23 ili yüksek sıcaklık anlamına gelen sarı kodla uyardı. Yapılan açıklamada yarın 11 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğinin altı çizildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 23 ile 'sıcak hava' uyarısı yaptı. Bu iller; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Afyon, Uşak, Burdur, Isparta, Muğla, Antalya olarak sıralandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

ANTALYA 35 DERECEYİ GÖRECEK

Beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde açıklandı: "Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 35, Afyonkarahisar 28, Adana 32, Antalya 35, Bolu 28, Samsun 27, Trabzon 25, Erzurum 21, Diyarbakır 30, Aydın 36, Muğla 33, Manisa 35, Balıkesir 31 derece civarında olacağı tahmin edilmektedir."