Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı
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Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı

Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısıMETEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos- 03 Eylül tarihleri arasında hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos- 03 Eylül tarihleri arasında hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından, hava sıcaklıklarına ilişkin açıklama yapıldı. Haritanın da paylaşıldığı açıklamada, "28 Ağustos-03 Eylül arasında hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi. Renklerle kategorize edilen haritada; Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sıcaklık beklentileri dikkat çekti. Haritaya göre, hava sıcaklığının Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı
Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı
Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı
Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı
Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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