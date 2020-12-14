Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı
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Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı

14.12.2020 07:30 | Son Güncelleme: 14.12.2020 07:51

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Sinop ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin yüksekleri ve Akdeniz'in toroslar mevkiinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

Öte yandan; Akdeniz, Muğla çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı ile Edirne, Kırklareli, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Mersin ve Antalya çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. Buna göre olası sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güney ve doğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Tokat, Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa), akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/ sa) olarak esmesi bekleniyor.

YETKİLİLER UYARDI

Meteoroloji ve yerel yetkililer yaptıkları açıklamalarda; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı

6 İL İÇİN SARI, 2 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından paylaşılan uyarı haritasında; Kayseri, Niğde, Tokat, Konya Sivas ve Karaman sarı kod ile uyarıldı. Antalya ve Mersin için ise turuncu kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Meteoroloji tarafından yapılan tanım şu şekilde: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Meteoroloji tarafından yapılan tanım şu şekilde: Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı
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