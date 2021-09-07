Meteoroloji'den milyonlarca insanımızın yaşadığı şehirlere sarı kodlu uyarı! Rüzgar 80 km hızla geliyor
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Meteoroloji'den milyonlarca insanımızın yaşadığı şehirlere sarı kodlu uyarı! Rüzgar 80 km hızla geliyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, milyonlarca insanımızın yaşadığı Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'ye sarı kodlu uyarıda bulundu. Rüzgarın 80 kilometre hıza ulaşacağını belirten Müdürlük, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden toplamda 16 ilimize sarı kodlu uyarı yapıldı. Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de yaşayan vatandaşların önlem alması uyarısında bulundu. Sarı kod, hava durumunun potansiyel tehlike olduğu anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması gerektiğinin altı çiziliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ DA BEKLENİYOR

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Muğla'nın kuzeyi, Osmaniye, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUZEY VE İÇ KESİMLER SOĞUYOR

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den milyonlarca insanımızın yaşadığı şehirlere sarı kodlu uyarı! Rüzgar 80 km hızla geliyor
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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