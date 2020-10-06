Meteoroloji'den kum fırtınası ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminlere göre, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörüldü. Yurdun batı kesimleri için ise Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son değerlendirmelerini yayınladı. Yapılan tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI DEVAM EDİYOR

Ülkenin batı kesimleri için ise Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Yapılan tahminlerde toz taşınımının gün boy beklendiği de dikkatlerden kaçmadı. Özellikle bu bölgede vatandaşlar için ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

HAVA MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK

Yurt genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı aktarıldı. Havanın, kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.