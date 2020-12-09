Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri sağanak yağışlı, Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı olacak. Meteoroloji kar yağışının bazı kentlerde gün boyu etkili olmasını bekliyor. Öte yandan Ege ve Marmara kıyılarında ise akşam saatlerinde yağışlı bir hava olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale, Şanlıurfa çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yağışların; genellikle yağmur ve yer yer sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BUZLANMA VE DON OLAYINA KARŞI UYARI

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3 KENNTE KAR YAĞIŞI GÜN BOYU ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji tarafından paylaşılan bilgilendirme haritasında Kars, Iğdır ve Van'da kar yağışı için gün boyu uyarı verildi.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL: 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA: 11°C

Parçalı bulutlu

İZMİR: 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA: 19°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK: 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 14°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ERZURUM: 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

DİYARBAKIR: 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu