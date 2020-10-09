Meteoroloji'den 17 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı
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Meteoroloji'den 17 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı

09.10.2020 07:52 | Son Güncelleme: 09.10.2020 08:03
Meteoroloji'den 17 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji tarafından paylaşılan son verilere göre, Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli sağanak yağış, İç Anadolu, Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Uzmanlar, sele ve fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli olması yönünde uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı ile Kastamonu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 17 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı

DOĞAL AFETLERE KARŞI UYARIDA BULUNULDU

Yağışların; Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den 17 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 60-80 km/saat) şeklinde eseceği bekleniyor.

Meteoroloji'den 17 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Buna göre meydana gelebilecek toz fırtınası, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den 17 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı

17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Meteoroloji tarafından paylaşılan Türkiye için uyarı haritasında 17 il için sarı kodlu uyarı verildi. Bu iller arasında; Ankara, Antalya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Konya Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Düzce, Bolu, Kırşehir, Nevşehir, Zonguldak, Karaman ve Bartın yer aldı.

Meteoroloji'den 17 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Meteoroloji tarafından yapılan tanımda, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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