Metaverse nedir? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kelime anlamıyla ilk kez bilimkurguda kullanılan metaverse, Facebook'un, metaverse olarak bilinen bir dünya olan bilimkurgudan doğrudan maksimalist, birbirine bağlı bir dizi deneyim inşa etmeye çalışacağını söyledi. Peki, Metaverse ne demek? Metaverse nasıl kullanılır?

METAVERSE NE DEMEK?

İlk kez bilimkurguda kullanılan bir terim olan Metaverse, ötesinde anlamına gelen "meta" ve "evren" ön ekinin birleşimidir. Arazi, binalar, avatarlar ve hatta isimlerin alınıp satılabildiği, genellikle kripto para birimi kullanılarak paylaşılan sanal dünyaları ifade eder. Bu ortamlarda insanlar arkadaşlarıyla dolaşabilir, binaları ziyaret edebilir, mal ve hizmet satın alabilir ve etkinliklere katılabilir.

METAVERSE NEDİR?

Karantina önlemleri ve evden çalışma politikaları, hem iş hem de eğlence için daha fazla insanı çevrimiçi hale getirdiğinden, konsept pandemi sırasında popülerlik kazandı.

Terim, işyeri araçlarından oyunlara ve topluluk platformlarına kadar çok çeşitli sanal gerçeklikleri kapsar.

Yeni platformların çoğu, yeni bir tür merkezi olmayan dijital varlığın oluşturulmasına, sahiplenilmesine ve paraya çevrilmesine izin veren, kripto para birimi ve değiştirilemez belirteçler ( Nft'ler) kullanan blok zinciri teknolojisi tarafından desteklenmektedir.

"HEDEF, META VERİYİ HAYATA GEÇİRMEYE YARDIMCI OLMAK"

Çalışanlara uzak bir adreste, şirketin topluluklar, yaratıcılar, ticaret ve sanal gerçeklik ürünlerine odaklanan bölümlerinin bu vizyonu gerçekleştirmek için giderek daha fazla çalışacağını söyledi. Zuckerberg, "Bence en ilginç şey, bu temaların nasıl daha büyük bir fikirde bir araya geleceğidir" dedi. "Tüm bu girişimlerdeki en önemli hedefimiz, meta veriyi hayata geçirmeye yardımcı olmaktır."

BLOCKCHAIN ??NEDİR?

Bir blockchain bilgisayarların bir ağ üzerinden paylaşılan bir veri tabanıdır.

Zincire bir kayıt eklendikten sonra değiştirilmesi çok zordur. Veritabanının tüm kopyalarının aynı olduğundan emin olmak için ağ sürekli kontroller yapar.

Blockchain, bitcoin gibi siber para birimlerini desteklemek için kullanıldı, ancak başka birçok olası kullanım da ortaya çıkıyor.

FUNGIBLE OLMAYAN TOKENLER (NFT'ler) NELERDİR?

Değiştirilemez belirteçler (NFT'ler), meta veri deposundaki büyümenin çoğunu besleyen yeni bir sanal varlık türüdür. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Bir NFT, bir resim, video veya oyun içi öğe gibi maddi olmayan bir dijital öğeyi temsil eder. NFT'lerin sahipleri blok zincirine kaydedilir ve bir NFT'nin temsil ettiği dijital varlık için bir yedek olarak alınıp satılmasına izin verir.

NFT pazarı, bir yıl önceki 13,7 milyon dolara kıyasla, 2021'in ilk yarısında 2,5 milyar dolarlık satışla pandemi sırasında yükseldi .

Bazı NFT meraklıları, kültürel önemleri nedeniyle onları gerçek değeri olan koleksiyonlar olarak görürken, diğerleri onları yükselen fiyatlar üzerinde spekülasyon yaparak bir yatırım olarak görüyor.

Bir dijital salt sanat "everydays - Birinci 5000 Gün" Beeple olarak bilinen Amerikalı sanatçı Mike Winkelmann, tarafından büyük bir müzayede evi tarafından ilk kez gerçekleştirilen bu tür satışında Mart ayında Christie'nin yaklaşık $ 70 milyon satıldı.

OYUN DÜNYASINDA DA ÖNEMLİ YERİ VAR



Meta veri deposu, genel olarak iki farklı platform türüne ayrılabilir.

İlki, NFT'leri ve kripto para birimlerini kullanarak blok zinciri tabanlı bir meta veri deposu oluşturmaya odaklanıyor. Decentraland ve The Sandbox gibi platformlar, insanların sanal arazi parselleri satın almalarına ve kendi ortamlarını oluşturmalarına olanak tanır.

İkinci grup, daha genel olarak, insanların iş veya eğlence için bir araya gelebileceği sanal dünyalara atıfta bulunmak için meta veriyi kullanır. Facebook Inc , Temmuz ayında meta veri tabanı üzerinde çalışacak bir ürün ekibi oluşturduğunu duyurdu.

Kullanıcıların oyunlarda rekabet edebilecekleri, işbirliği yapabilecekleri ve kendi oyunlarını oluşturabilecekleri oyun platformları Roblox, Fortnite ve Minecraft bu kategoriye giriyor.

Neal Stephenson'ın 1992 tarihli bilimkurgu romanı Snow Crash'te geçen bu terim, paylaşılan bir çevrimiçi alanda fiziksel, artırılmış ve sanal gerçekliğin yakınsamasına atıfta bulunur. Bu ayın başlarında The New York Times , Epic Games'in Fortnite , Roblox ve hatta Animal Crossing: New Horizons gibi şirketlerin ve ürünlerin giderek daha fazla metaverse benzeri öğelere sahip olduğunu araştırdı . (Epic Games CEO'su Tim Sweeney, aylardır bir metaverse katkıda bulunma arzusunu tartışıyor.)

METAVERSE NASIL KULLANILIR?

Birçok metaverse platformu, insanların katılması için ücretsiz hesaplar sağlarken, blockchain tabanlı platformlarda sanal varlık satın alan veya ticaret yapan kişilerin kripto para birimleri kullanması gerekir.

Birkaç blok zinciri tabanlı platform, sanal varlıkları satın almak ve takas etmek için Decentraland için MANA ve Sandbox için SAND gibi Ethereum tabanlı kripto belirteçleri gerektirir.

Decentraland'da kullanıcılar NFT sanat eserlerini takas edebilir veya sanal bir sergi veya konsere giriş ücreti alabilirler. Ayrıca, fiyatları son birkaç yılda yükselen arazi ticareti yaparak da para kazanabilirler.

Roblox'ta kullanıcılar, oluşturdukları oyunlara erişim için diğer kullanıcılardan ücret alarak para kazanabilirler.

METAVERSE'NİN GELECEĞİ

Gerçek hayatı tamamen kopyalayan gerçek bir metaverse'nin ne ölçüde mümkün olduğu veya geliştirilmesinin ne kadar süreceği belirsizdir.

Blockchain tabanlı meta veri tabanındaki birçok platform, kullanıcıların uzayda tam olarak etkileşime girmesini sağlayacak Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) teknolojisini hala geliştiriyor.

Muhasebe ve danışmanlık devi PwC, VR ve AR teknolojilerinin küresel ekonomiye 2019'daki 46,5 milyar dolara kıyasla, 2030'a kadar 1,5 trilyon dolarlık bir destek sağlayacağını tahmin ediyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Facebook Inc (FB.O) , Alphabet Inc'e ait (GOOGL.O) Google ve Microsoft Corp (MSFT.O) bulut bilişime yatırım yapıyor ve büyüme beklentisiyle VR şirketlerine yatırım yapıyor.

Haberler.com - Gündem