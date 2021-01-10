Mesut Özil kimdir? Mesut Özil nereli? Mesut Özil eşi? Mesut Özil fenerbahçeye mi geliyor?

Mesut Özil Almanya'da oldukça dikkat çeken ve başarılı bir yıldız olarak dikkat çekiyor. Peki Mesut Özil kimdir? Mesut Özil nereli? Mesut Özil eşi? Mesut Özil Fenerbahçeye mi geliyor?

Sergilediği müthiş futbol yetenekleri ve başarılı kariyeriyle Mesut Özil kimdir? Mesut Özil nereli? Mesut Özil eşi? Mesut Özil Fenerbahçeye mi geliyor?

MESUT ÖZİL KİMDİR?

Mesut Özil 15 Ekim 1988 Gelsenkirchen'de doğan Türk asıllı Alman millî futbolcudur. Premier League takımlarından Arsenal'de forma giymektedir. Oyun Kurucu mevkinde görev yapan oyuncu, 2006 yılından itibaren Almanya'nın genç millî takımlarında millî takım kariyerine başlayan Özil, 2009 yılından bu yana ise Almanya Millî Takımı'nda oynamaktadır.

2010 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010 tarihinde La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. Millî Takım serüveni'ni Almanya ile başlayan Mesut, Almanya'nın genç takımılarında toplam 27 maç oynamış ve 9 gol kaydetmiştir.

MESUT ÖZİL NERELİ?

Türk anne babası olan Özil Almanya'da doğmuş ve çifte vatandaşlığa sahip. Bu sebeple Alman milli takımında oynayan ve başarılı bir kariyer planına sahip Mesut Özil taraftarların da gözdesi durumunda.

MESUT ÖZİL EŞİ AMİNA GÜLŞA KİMDİR?

Mesut Özil, eğitimini Abitur'a kadar sürdürmüştür.Özil Almanya ile kazanılan Dünya Kupası sonrasında kazandığı şampiyonluk primini Brezilyadaki 23 hasta çocuğun ameliyat masraflarının karşılanması için bağışlamıştır. Bu davranışından ötürü Laureus Medya Onur Ödülü'ne layık görülmüştür.Mutlu adında bir ağabeyi Neşe ve Duygu adında iki kız kardeşi bulunmaktadır. 2009 yılında Amina Gülşa ile evlenmiştir.