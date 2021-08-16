"Meslek yüksekokulları Türkiye'nin geleceğidir"

Hızlı teknolojik gelişmelere bağlı olarak mesleki eğitimin öneminin her zamankinden daha fazla arttığını belirten Öğr. Gör. Abdullah Yavuz, "Meslek yüksekokulları Türkiye'nin geleceğidir.

Hızlı teknolojik gelişmelere bağlı olarak mesleki eğitimin öneminin her zamankinden daha fazla arttığını belirten Öğr. Gör. Abdullah Yavuz, "Meslek yüksekokulları Türkiye'nin geleceğidir. Meslek yüksekokulunda eğitim alan gençlerin kısa sürede hayata atılması büyük bir avantajdır" dedi.

Meslek Yüksekokulu tercih etmenin avantajlarına değinen İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Abdullah Yavuz, "2 yıllık eğitimle, hazırlık da dahil edilirse 3 yıllık eğitimle, daha çabuk hayata atılan öğrenciler büyük bir avantaj elde ediyor. Ayrıca uygulamaya yönelik eğitimlerle sektörün tercih ettiği niteliğe kavuşmak açısından ve iş olanaklarının daha yaygın olması gibi durumlar da meslek yüksekokullarının tercih edilmesi için önemli bir neden" diye konuştu.

"TEMEL HEDEFİMİZ DENEYİM SUNMAK"

Verilen eğitimin niteliğinin önemli olduğunu hatırlatan Yavuz, "Üniversitemizin bünyesinde adalet, aşçılık, bilgisayar programcılığı, grafik tasarım, iç mekan tasarımı, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, sivil havacılık kabin hizmetleri, spor yönetimi ve uçak teknolojisi programları bulunuyor. Bu programlarda, teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimlere ağırlık veriliyor. Zengin seçmeli dersler dışında atölye ve laboratuvarla eğitim programlarının bir arada olması da öğrenciler için çok önemli. Temel hedefimiz, öğrencilerimize eğitimin yanı sıra deneyim sunmak. Meslek sahibi olduklarında sektöre hızlı uyum sağlamaları ve tabii ki seçilebilir personel haline gelmeleri yönünde eğitimler veriyoruz. Kişisel gelişimlerini destekleyici sertifika programları ile donanımlarını arttırırken, kariyer İngilizcesi programımız ile de uluslararası alanlarda istihdam edilmelerini sağlamak üzere çalışmalar yapıyoruz. Üniversitemizin akademik kadrosu ulusal ve uluslararası araştırmalara katılarak bilgi birikimlerini öğrencilerimize aktarmaktadırlar. Aynı zamanda özel sektör ile bağlantıda olup organik ve yeni bir eğitim modeli oluşturmaktayız. Hedeflerimiz doğrultusunda Meslek Yüksekokulumuz mesleklerinin gerektirdiği becerilere sahip ve bilimsel bilgiye hakim yetkin meslektaşlar yetiştirdiğimiz için gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Yavuz konuya ilişkin açıklamasının devamında, "YKS'den ilgili puan türünden 150 ile 179 arasında alanlar, 2 yıllık MYO'ları tercih edebilecek. Özellikle vakıf meslek yüksekokullarını incelemenizi tavsiye ederim. Mezun olduğunuzda iş bulma şansınız çok yüksek. Ayrıca dikey geçiş sınavıyla 2+2 okuyarak lisans diploması alabilirsiniz. YKS tercihi yapacak olan adaylara tavsiyem aldığınız YKS puanının değerlendirin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı