Meslek Liseliler Yardımlaşma Kültürünü Gönüllere Dokunarak Öğreniyor
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Meslek Liseliler Yardımlaşma Kültürünü Gönüllere Dokunarak Öğreniyor

Meslek Liseliler Yardımlaşma Kültürünü Gönüllere Dokunarak Öğreniyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Bursa'daki TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle el ele vererek pişirdikleri yemekleri mahallelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere götürüyor, çocuklara ise giyecek, kırtasiye ve oyuncak hediye ediyor.

Bursa'daki TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle el ele vererek pişirdikleri yemekleri mahallelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere götürüyor, çocuklara ise giyecek, kırtasiye ve oyuncak hediye ediyor. "Yiyecek-İçecek Hizmetleri ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi" alanlarından gönüllü öğretmen ve öğrenciler, okulun bulunduğu mahallenin muhtarlığınca belirlenen ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç kişilere ulaşıyor. Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'ndeki lisede pişirilen yemeklerin yanı sıra çocuklar için hazırlanan giysi, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri evlere teslim ediliyor. Okul Müdürü Nihal Çamlıbel, sosyal sorumluluk projesini 1, 5 yıl önce başlattıklarını söyleyerek projeyle, çocukların gönüllere ve ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına konuk olduklarını belirtti ve şu bilgileri paylaştı: "Günde 70-80 kişilik yemek çıkartıyoruz ve tam bir menü şeklinde yemeklerimizi hazırlıyoruz. Bunları muhtarlık tarafından belirlenen ailelere kendi hizmetimizle dağıtıyoruz. Aynı zamanda yine muhtarlık aracılığıyla belirlenen çocuklara kırtasiye malzemeleri, oyuncaklar, kıyafetlerle destek olmaya çalışıyoruz. Bir eğitimci olarak sadece çocuklarımızın eğitimiyle ilgilenmiyor, aynı zamanda mahallemizin ihtiyaç sahiplerine de el uzatıyoruz. Bunun için birçok anlamda destek olmaya çalışıyoruz. " Ramazan ayında başlayıp bayram sonuna kadar devam eden tam kapanma döneminde de yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini, ayrıca mahalledeki çocuklara bayramlık hediye ettiklerini dile getiren Çamlıbel, bu çalışmayı uzun süre devam ettirmek istediklerini aktararak "Türk geleneklerinde olan yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü kavramlarını da öğrencilerimiz fazlasıyla hissederek yaşadılar. " dedi. "Toplu yemek yapmayı öğreniyorlar" Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alan Şefi Arzu Kürlek; 3 çeşit yemek, tatlı, salata ve meyve hazırladıklarını söyleyerek "Öğrencilerle beraber çalışmak, onlarla bir paydada buluşmak ve ihtiyaç sahiplerine böyle bir yardımda bulunmak bizi fazlasıyla motive ediyor. 12'nci sınıflarla bu projeyi yapıyoruz, sektöre de hazır olsunlar amacıyla. Öğrenciler toplu yemek yapmayı öğreniyorlar, bu onlara çok büyük deneyimler katıyor. " değerlendirmesinde bulundu. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alan Şefi Kübra Altınışık ise bayramda çocuklara giysi, ayakkabı ve oyuncak dağıttıklarında gözlerindeki mutluluğu görmenin kendilerine ayrıca motivasyon olduğunu dile getirerek "Çocuklar paketleri gördüklerinde çok sevindiler. Paketi aldıklarında annelerine vermek istemediler, kendileri taşımak istediler. Mahallemizde bulunan çocukların kalplerine dokunarak yüzlerinde bir tebessüm olmak çok güzel. " diye konuştu. Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri de arkadaşlarıyla dönüşümlü olarak yemek yaptıklarını ve projede yer almaktan büyük gurur duyduklarını bildirdi.

Kaynak: Habermetre

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