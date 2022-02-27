Mesleğini bıraktı, saçını yıkadığı videoları satarak para kazanıyor! Aylık kazancı 1 milyon TL

İlginç para kazanma yöntemlerine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. İngiltere'nin Yorkshire kentinde yaşayan Belle Grace isimli kadın da farklı bir yöntemle geçimini sağlayanlar kervanına eklendi.

ENGELLİ BAKICILIĞI YAPIYORDU

Belle Grace engelli insanların bakıcılığını yaptığı sırada mesleğini bırakmaya karar verdi. Grace işsiz kalmasının ardından bir süre ne iş yapacağını düşündü. Daha sonra sosyal medyada ve çeşitli platformlarda popüler olan "fotoğraf, video veya özel ürünler" satma akımına dahil olarak, saçını yıkadığı anların görüntülerini hazırlamaya başladı.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATIYOR

Özellikle erkek takipçilerinden video talebi alan Grace, görüntüleri satmaya başlamasının üzerinden sadece 10 gün geçtikten sonra 1 milyon TL'ye yakın para kazandı. Bazı takipçilerin, video başına 5 bin 560 TL gibi rakamlar ödediği belirtilirken, model bu yöntemle kazancını katlamayı sürdürüyor.

"SAÇLARIM UZUN OLDUĞU İÇİN SEVİLİYOR"

Kazanç yöntemi hakkında açıklamalarda bulunan Grace, "Saçlarımın uzun olduğu için insanlar saçlarımın yıkandığı anları görmek istiyor. Bu anları izlemekten hoşlanan çok sayıda kişi var. Ben de bu anları satarak geçimimi kazanıyorum, yaptığımın yanlış olduğunu düşünmüyorum" dedi.