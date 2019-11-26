MESKİ Su Analiz Laboratuvarından uluslararası başarı

26.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:11

MERSİN (İHA) – Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Merkez Su Analiz Laboratuvarının, farklı ülkelerden çok sayıda akredite laboratuvarla aynı anda katıldığı karşılaştırma testlerinde bu yıl da yüzde 100 başarı sağladığı bildirildi.



MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Merkez Su Analiz Laboratuvarının, "Analiz Sonuçlarının Kalitesinin Temini" planı dahilinde 2 yılda bir akredite olarak, yaptığı tüm analizlerden uluslararası yeterlilik testlerine girdiği ve başarı elde ettiği belirtildi. Açıklamaya göre, MESKİ, 2019 yılında da Mikrobiyolojik Analiz Biriminde içme suyu, atık su, havuz suyu, deniz suyu ve yüzeysel sularda, "koliform bakteri", "escherchia coli", "fekal enterokok", "fekal koliform", "clostridium perfiringens", "sülfit indirgeyen anaerob bakteri (clostridia)", "sülfit indirgeyen sporlu anarob bakteri", "pseudomanas aeruginosa", "22 °C toplam koloni ve 35°C toplam koloni" parametrelerinde, uluslararası karşılaştırma testleri düzenleyen iki farklı kurumun karşılaştırma testlerine, farklı kıta ve ülkelerden ortalama her parametrede 200 akredite laboratuvarla aynı anda katıldı ve tüm karşılaştırma testlerinde yüzde 100 başarı sağladı.



Mikrobiyolojik Analiz Birimi, uluslararası yeterlilik testlerinden bu yıl da yüzde 100 başarı sağladı



MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açılamada, "MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı, 5 kıtada 20 ülkeye referans malzeme veren, yıllık olarak bin 200'den fazla laboratuvarla çalışan, ISO/IEC 17043 standardı kapsamında yeterlilik testi düzenlemeye yetkin ve 30 yıldır hizmet sağlayan firmaların yeterlilik testlerinden başarı ile geçmiştir. Uluslararası laboratuvarlar arası karşılaştırmaları ve yeterlilik testlerini sağlayan ve güvenilir firmalardan olan bu iki kurumdan elde edilen başarıyla Merkez Su Analiz Laboratuvarımızın analizlerinin bir kez daha tüm dünyada geçerli ve güvenilir olduğu ispatlanmıştır" denildi.



MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarının, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler standardını başarıyla uygulayarak akredite olduğu anımsatılan açıklamada, "Merkez Su Analiz Laboratuvarımız, uluslararası geçerliliği olan, güvenilir sonuçlar veren bir laboratuvardır. Laboratuvarımız, alanında iyi donanıma sahip ve araştırmacı, ilerleme kaydetmeyi hedef edinmiş teknik personele sahiptir. Laboratuvarımızın personelleri, akreditasyonun devamlılığı için TÜRKAK'ın 4 yılda bir başarılı sonucu zorunlu kıldığı yeterlilik testlerine 2 yılda bir girerek, hem analiz kalitesini arttırmakta hem de bu konuda yaptığı işe ne kadar güvendiğini ispatlamaktadır. 2019 yılında mikrobiyoloji alanında en az 65, en çok 275 akredite laboratuvarının yer aldığı uluslararası karşılaştırma testlerine katılmış ve yüzde100 başarı göstererek, kalitemizin ve güvenilirliğimizin bir kez daha ispatlanması, bizim için gurur vericidir" ifadeleri kullanıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA