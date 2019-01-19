Mesiad Yılın İş İnsanları Ödül Töreni

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Kim Türkiye için 'Ben varım' diyorsa biz de onlarla beraberiz. Yeter ki ülkemiz büyüsün, milletimizin refah ve huzuru artsın, insanlarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza iş ve AŞ kapıları açılsın." dedi.

Elvan, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğince (MESİAD) Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yılın İş İnsanları Ödül Töreni"ndeki konuşmasında, derneğe, kente ve bölgenin gelişimine sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

Başarının, iltifat buldukça değerleneceğini belirten Elvan, ödül alan firmaları tebrik ederek, başarılar diledi.

Elvan, ülkeye değer katan, üreten, istihdam sağlayan tüm firmaların her zaman arkasında olduklarını vurgulayarak, "Kim Türkiye için 'Ben varım' diyorsa biz de onlarla beraberiz. Yeter ki ülkemiz büyüsün, milletimizin refah ve huzuru artsın, insanlarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza iş ve AŞ kapıları açılsın." diye konuştu.

Dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunun altını çizen Elvan, Türkiye'nin dünyada daha fazla söz sahibi olması için yönelinmesi gerken alanın dijital dönüşüm olduğunu belirtti.

Elvan, 2018'de kurda yaşanan dalgalanmaların bazı yatırımların yavaşlamasına neden olduğunu ifade ederek, "Başta Hazine ve Maliye Bakanlığımızın almış olduğu tedbirlerle süratle bu yaşanan dalgalanmadan kurtulup yine yatırımlarımızı arttırma yönünde çalışmalara başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı

Mersin'de yapılan Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın inşaat çalışmalarına da değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan, şöyle konuştu:

"Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda 2, 3 ay gibi bir süre aksama meydana geldi ki burası Mersin için son derece önemli. Bu yaşanan aksamayı tamamen giderdik. İnşallah mart sonu veya nisan ayı içerisinde daha önce ifade ettiğim gibi pisti tamamen bitmiş olacak ve ilk uçağı indireceğiz. Bunun sözünü daha önce vermiştik. Burada üst yapıya yönelik de gerekli anlaşmaları yüklenici firma yaptı. Önümüzdeki hafta itibariyle de üst yapıda çalışmalar devam edecek. Buradaki hedefimiz 9, 10 ay gibi bir süre içerisinde de üst yapıyı tamamen bitirmek. Bunun da takipçisi olacağız. Sadece ben değil sizler de bunun takipçisi olacaksınız. Sizler de her hangi bir aksama gördüğünüzde üstüne gitmelisiniz. Bu sizin en doğal hakkınız. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz ve çalışacağız."

Elvan, Mersin'in turizm sektörü açısından canlandırılması gerektiğine işaret ederek, bunun için birçok proje geliştirdiklerini anlattı.

Konuşmaların ardından, yaptıkları yatırımlarla ve çalışmalarla öne çıkan firmalara ödülleri Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve protokol üyelerince verildi.

MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin de Elvan'a "MESİAD Mersin'e Katkı" ödülünü, Su'ya da "MESİAD Yılın Hizmet" ödülünü takdim etti.

Ödül alan firmalar

Yılın İş İnsanı Çevre ve Katı Atık Ödülü: Eman Enerji

Yılın İş İnsanı Teşvik Ödülü: Menas A.Ş.

Yılın İş İnsanı Yatırımcı Ödülü: Armada Duvar Kağıtları A.Ş.

Yılın İş İnsanı Girişimcilik Ödülü: Başhan Tarımsal Ürünler A.Ş.

Yılın Marka Ödülü: Arbella

Yılın İş İnsanı Girişimcilik Ödülü: Yörüksüt Süt Ürünleri

Yılın İş İnsanı Ödülü: Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık

Yılın Onur Ödülü: Musa Timur

Kaynak: AA