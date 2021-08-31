Merzifon'da yeni eğitim öğretim yılı için okullarda hazırlıklar tamamlandı
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Merzifon'da yeni eğitim öğretim yılı için okullarda hazırlıklar tamamlandı

Merzifon'da yeni eğitim öğretim yılı için okullarda hazırlıklar tamamlandı
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde okullardaki hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde okullardaki hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Yozgat, ilçedeki bazı okullarda incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada Yozgat, yeni eğitim-öğretim yılı için heyecanlı olduklarını söyledi.

İlçe genelindeki okullarda hazırlıkların tamamlandığını aktaran Yozgat, şunları kaydetti:

"Okullarımız 6 Eylül'de açılıyor. Tüm kademelerde, haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Tedbirlere harfiyen uyarak, yüz yüze eğitime devam etmek için tüm çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Okul ve kurumlarımız hijyen yönünden öğrencilerimize ev sahipliği yapma noktasında bütün çalışanlarıyla işlemlerini tamamladılar. Şu an çalışmaları sahada hızlı bir şekilde takip ediyoruz. İnşallah hayırlı ve başarılı bir eğitim, öğretim yılını hep birlikte yaşayacağız."

Okulların sınıf, lavabo ve yemekhane gibi bölümlerindeki hijyen çalışmalarını da inceleyen Yozgat, velilerin müsterih olmasını, tüm tedbirlerin alındığı okullara çocuklarını gönül rahatlığıyla göndermelerini istedi.

Merzifon'da yeni eğitim öğretim yılı için okullarda hazırlıklar tamamlandı
Merzifon'da yeni eğitim öğretim yılı için okullarda hazırlıklar tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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