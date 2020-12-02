Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok

Türkiye'de korkunç boyuta ulaşan korona vaka ve vefat sayısı sonrasında yeni kısıtlamalar getirildi. Salgının artarak büyümesine engel olması için alınan tedbirler ise henüz bazı illerde meyvesini vermedi.

MERSİN'DE YATAK SIKINTISI YAŞANIYOR

Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, koronavirüs salgınının kontrolden çıktığını belirterek "10 gün öncesiyle bugün arasında bile büyük fark var. 10 gün önce günlük vaka sayısı bin diyorduk ama 1500'e çıktı. Şu anda tüm hastanelerde hem yoğun bakımda hem servislerde yatak sıkıntısı yaşanıyor" dedi.

"AVM'LERİN BİR AN ÖNCE KAPATILMASI GEREKİYOR"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; bütün iller için tek tip önlem yerine illere özel önlemler alınması gerektiğini ifade eden Antmen, "Mersin'de şehirler arası trafiğin kapatılması lazım mutlaka. Toplu hareketlilik önlenmeli. Toplu işe gidişler engellenmeli. Sağlık ve güvenlik dışındaki kamu binaları kapatılmalı. Bunlar yapılırken de çalışanlara ücretli izin verilmesi lazım. Çalışanların kira, elektrik, su gibi ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Mevcut önlemler salgının önlenmesine hiçbir katkı sunmaz. Önlemler daha da artırılmalı. AVM'lerin bir an önce kapatılmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

HUKUKÇULAR YILLIK İZİNLERİNİ KULLANIYOR

Mersin Baro Başkanı Yeşilboğaz virüs yaygınlığı nedeniyle hukukçuların yıllık izin kullanmaya başladığını aktardı. Yeşilboğaz, "8 mahkemede şu an hâkimler izin almış. Kimi mazeret izni almış, kimi yıllık izin almış. Hukukçular arasında izinli olan çok" bilgisini paylaştı. Yeşilboğaz, "Avukatların yüzde 10'undan fazlası temaslı ya da testi pozitif" dedi.

"İZİN KULLANIMI VE ATAMALAR, DAVALARIN BİRİKMESİNE NEDEN OLUYOR"

Adliyedeki karantina sürecini aktaran Yeşilboğaz, "Karantina karşılığında da hemen yeni atamalar yapılıyor. Ancak gelen kişi, mahkeme dosyalarının işini bilmiyor. Ya da hâkimler izin alınca yerine biri atanıyor ama yeni gelen hâkim dosyayı bilmiyor, karar veremiyor. O yüzden davayı erteliyor. Bu da davaların birikmesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.

"MAHKEMELERİN KAPATILMASI GEREKİYOR"

HSK'ye yazı yazdıklarını belirten Yeşilboğaz, "Adliyelerde HES kodu kullanılmasını, işi olmayanların gelmemesini istedik. 'Belli bir dönem adliyelerin kapatılması ve yargılamaların ertelenmesi için girişimlerde bulunun' dedik. Başsavcılıkla da bu konuda görüşeceğiz. Durum facia. Eğer uygunsa mahkemelerin kapatılması gerekiyor" diye konuştu.

"VİRÜSÜN YAYILMASINA YARAYACAK ALIŞKANLIKLARIMIZI SÜRDÜRDÜK"

Trabzon'da ortalama 700 civarı olan günlük test sayısı, son aylarda 3 bine ulaştı. Vaka oranı ise yüzde 40 arttı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Pandeminin yayılmasına yarayacak alışkanlıklarımızı maalesef sürdürdük, bunun sonuçlarını da vakaların çoğalmasıyla gördük" dedi.

ZONGULDAK'TA KORONA HARİTASI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Zonguldak'ta günlük 800'lere ulaşan vaka sayılarının ardından koronavirüs vakası artışı Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına da yansıdı. Kent merkezinin tamamı, HES risk haritasında "kırmızı" renge boyandı. Zonguldak Valiliği ve kaymakamlıklar, artan vaka sayılarının önüne alınan tedbirlerle geçmeye çalışıyor.

"VAKA YÜKÜ ARTIK KALDIRILAMAZ BİR NOKTAYA DOĞRU İLERLİYOR"

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte vaka sayılarının hızla artmaya devam ettiğini belirterek "Görünen o ki, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya doğru adım adım ilerliyor" dedi. Vali Dağlı, kentte vaka sayılarının hızla artmaya devam ettiğini ve bu tablonun herkesi endişelendirdiğini kaydetti.