Mersin sahillerinde temizlik yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, "Dünya Temizlik Günü" etkinlikleri kapsamında sahilde çevre temizliği yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi'ndeki sahilde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan 250 temizlik personeli ve gönüllü vatandaşlar, kumsaldaki çöpleri topladı.

Toplanan atıklar, bertaraf edilmek üzere kamyonlara yüklendi.???????