Mersin Nevit Kodallı Korolar Şenliği başladı

Nevit Kodallı Korolar Şenliği başladı

MERSİN Uluslararası Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirilen 19'uncu Nevit Kodallı Korolar Şenliği başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen koroları sanatseverlerle buluşturan şenlik, Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserlerle start aldı. 3 gün sürecek şenliğin ilk bölümünde, çeşitli okulların çocuk koroları sahne aldı. Üç gün sürecek şenliğe, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 38 koro katıldı. Açılışta konuşan festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, "Müzik, nefes almak için bir neden olabilir. Bu sene şenliğe sizlerle başlamak ayrı bir mutluluk. Hepinizi çok seviyorum. Sevdiğiniz neyse, asla ve inatla vazgeçmeyin. Çünkü yaşamınız onunla bütünleşir, her şeyiniz onunla güzelleşir ve yıldızlara taşımayı başarırsınız. Bu şenlikte yer alıp şarkılar söyleyeceğiniz için hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

Şenliğin ilk gününde ilkokul öğrencilerinin oluşturduğu korolar sahne aldı. Hareketli şarkıları ile salonu coşturan miniklere izleyiciler de eşlik etti. Atatürk fotoğraflarının basılı olduğu tişörtlerle sahne alan öğrenciler, performansları ile göz doldurdu. Ücretsiz olarak verilen konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, 3 gün boyunca verilecek konserleri izleyebilecek.