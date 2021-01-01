Mersin'de yeni yılın ilk günü cadde ve sokaklar sessiz
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Mersin'de yeni yılın ilk günü cadde ve sokaklar sessiz

01.01.2021 11:36 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:41
Mersin'de yeni yılın ilk günü cadde ve sokaklar sessiz

MERSİN'de koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yılın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı.

MERSİN'de koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yılın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile tüm Türkiye'de 31 Aralık 21.00'de başlayıp, 4 Ocak 05.00'te bitecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Mersin'deki cadde ve sokaklar, sessizliğe büründü. Normal günlerde araç ve yaya yoğunluğunun oluştuğu Kuva-i Milliye Caddesi, Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Atatürk Parkı ile çarşı bölgesi ve sahil şeridi boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise, kentin farklı bölgelerinde uygulama noktaları oluşturdu. Polis ekipleri, sürücüleri ile beraberindekilerin

sokağa çıkma izinleri olup olmadığını denetledi.


Mersin'de yeni yılın ilk günü cadde ve sokaklar sessiz
Mersin'de yeni yılın ilk günü cadde ve sokaklar sessiz
Mersin'de yeni yılın ilk günü cadde ve sokaklar sessiz
Mersin'de yeni yılın ilk günü cadde ve sokaklar sessiz
Mersin'de yeni yılın ilk günü cadde ve sokaklar sessiz
Mersin'de yeni yılın ilk günü cadde ve sokaklar sessiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ

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