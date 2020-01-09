Mersin'de selden zarar gören esnaf için destek isteği

09.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:44

MERSİN Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, kentte yaşanan sel felaketinde Tırmıl, Erdemli ve Kocahasanlı sanayi sitesi esnafının büyük oranda zarar gördüğünü belirterek, "Selden zarar gören esnafımızın ekmek teknesinin yeniden çalışır hale gelmesi için SGK ve vergi borçlarında erteleme yapılmalı" dedi.

Başkan Dinçer, Birlik Başkanvekili Ömer Şahbudak ile birlikte selden zarar gören Tırmıl Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Burada Tırmıl Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı İlhan Çokgün'den sanayi sitesinde yaşanan sel felaketi hakkında bilgi alan Başkan Dinçer, daha sonra selden zarar gören site esnafını tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Sel felaketinden sonra oluşan çamur birikintilerinin belediye ekiplerince temizlenmesini yerinde gözlemleyen Başkan Dinçer, "Büyükşehir Belediyemiz Tırmıl'da 5 ayrı ekiple çamur deryaların temizleyip, yara sarıyor. Kendilerine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hasar tespitinden sonra ilgili birimlerin de esnafımızın zararının telafisi edilmesi konusunda gereken hassasiyeti göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ardından 280 işyeri kapasiteli Erdemli Sanayi Sitesi'ne geçen Başkan Dinçer'i burada Erdemli Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı ve Birlik Yönetim Kurulu üyesi İsmet Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri ile Erdemli Sanayi Sitesi Başkanı Ali Öngel karşıladı. Başkan Dinçer, yaşanan afetten zarar gören sanayi esnafına geçmiş olsun dileklerini iletirken, yaraların sarılması için ilgili yerlerle acilen temasa geçeceklerini vurguladı. Dinçer ve beraberindekiler daha sonra da selden zarar gören Kocahasanlı Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek Başkan Bekir Şahin'den zararla ilgili bilgi aldı.'KREDİ VE PRİM BORÇLARINDA KOLAYLIK SAĞLANSIN'Mersin'in büyük bir sel felaketi yaşadığını vurgulayan Başkan Dinçer, "Yaşanan sel felaketinde yaşamını yitiren iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Tüm Mersinli hemşehrilerimiz ile esnaf sanatkarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bizlere bir daha böyle bir felaket yaşatmasın" dedi. Yaşanan sel felaketiyle sanayi sitelerinde büyük maddi kayıplar yaşandığını sözlerine ekleyen Başkan Dinçer, "Bölgemizde meydana gelen yağmur, dolu ve sel sonucu çok sayıda esnafımızın işyerleri sular altında kaldı, ekipmanları kullanılamaz hale geldi. Esnafımız hasar tespitlerini yapıyor. Esnafımızın ekmek teknesini çalışır hale getirebilmesi için kolaylıklar sağlanmalı. Sanayi esnafımız doğal afetlerin verdiği zararla baş edecek güçte değil. Belediyeler ve valiliklerce yapılan incelemeler sonucu afetten zarar gördüğü tespit edilen esnafımızın ödeyemediği kredi borçlarında acilen bir kolaylık sağlanmalı. Yine gecikmiş SSK ve Bağ-kur prim borçları ile vergi borçlarında erteleme yapılmalı" diye konuştu.