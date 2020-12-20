Mersin'de Roman vatandaşlara çorba ve ekmek ikramı

Mersin Büyükşehir Belediyesince Roman vatandaşlara "1 Ekmek 1 Çorba" hizmeti başladı.

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlar için başlatılan "1 Ekmek 1 Çorba" projesi, merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'ndeki Roman vatandaşlara ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Dalyan, ekmek ve çorba desteğinin önemli olduğunu belirterek,"Bu süreçte bu tür çalışmalar çok kıymetli. Bu tüm yerel paydaşlara da örnek teşkil etsin istiyoruz. Büyükşehirin böyle önemli bir katkı sunması hakikaten takdir edilecek bir şey." ifadesini kullandı.

Ekmek ve çorba ikramı yapılan Roman vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür etti.

İkram her gün devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal