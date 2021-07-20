Mersin'de kurban satış ve kesim noktalarında çorba ikram edildi
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Mersin'de kurban satış ve kesim noktalarında çorba ikram edildi

Mersin'de kurban satış ve kesim noktalarında çorba ikram edildi
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de, Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan hayvan satış ve kesim noktalarındaki vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

Mersin'de, Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan hayvan satış ve kesim noktalarındaki vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Gültak, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve beraberindekiler, Gündoğdu Mahallesi'ndeki kurban satış ve kesim noktalarını ziyaret edip incelemelerde bulundu.

Gültak ve Ercik, vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet etti. Ekipler de kurban satıcıları ve vatandaşlara çorba ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Gültak, göreve geldikleri ilk yıl ilçede 7 noktaya kurban satış ve kesim yeri kurduklarını belirtti.

Bu yıl ilçenin 30 noktasında, temiz, sağlıklı, hijyenik koşullarda, dini vecibelere uygun ücretsiz kurban kesim yeri kurduklarını bildiren Gültak, "Kurban Bayramı'nda insanlarımızın, 'Kurbanımı nerede kestireceğim?', 'Dini vecibelere uygun kesilecek mi?' gibi sıkıntıları olabiliyor. Bu sıkıntıyı Akdeniz ilçemizde çözmüş olduk. İnşallah bayramımız, bizlere kardeşlik, sevgi ve hoşgörü ve sağlık getirir." ifadelerini kullandı.

Gültak, kurban satış ve kesim yerlerinde zabıta ekiplerince denetim yapıldığını da kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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