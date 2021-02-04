Mersin'de ele geçirilen bozulmuş ve kokmuş 518 kilogram gıda imha edildi
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Mersin'de ele geçirilen bozulmuş ve kokmuş 518 kilogram gıda imha edildi

04.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:12
Mersin'de ele geçirilen bozulmuş ve kokmuş 518 kilogram gıda imha edildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde et ve şarküteri ürünlerinin satıldığı işletmede ele geçirilen 518 kilogram bozulmuş ve kokmuş gıda, imha edildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde et ve şarküteri ürünlerinin satıldığı işletmede ele geçirilen 518 kilogram bozulmuş ve kokmuş gıda, imha edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Nusratiye Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir işletmenin et ve şarküteri bölümünden koku geldiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

İşletmede bozulmuş ürünlerin kokuya neden olduğu belirlendi. Akdeniz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile polis ekiplerinin de destek verdiği incelemede mührü, menşei, kesim raporu, fatura ve irsaliye bilgileri olmayan ve bozulduğu belirlenen 518 kilogram çeşitli gıda ürünleri ele geçirildi.

Araçlara yüklenen gıda ürünleri, zabıta ekiplerince toprağa gömülüp imha edildi.

Faaliyeti durdurulan işletme sahibi hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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