Mersin'de, Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'nda şehitler anısına fidan dikildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla şehitler anısına fidanlar toprakla buluşturuldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla şehitler anısına fidanlar toprakla buluşturuldu.

Tarsus Kaymakam Kadir Sertel Otcu ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Nusret Mayın Gemisi'nin de bulunduğu Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, Çanakkale destanının simgelerinden olan geminin çevresindeki alana şehitler anısına fidan dikildi.

Jandarma Astsubay Hüseyin Taş, törende yaptığı konuşmada, 106 yıl önce Çanakkale Boğazı'nın geçilmeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiği söyledi.

O dönem tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen büyük bir zafer kazanıldığını vurgulayan Taş, "Şanlı tarihimizde bütün görkemiyle yerini alan ve tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşı, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneklerinden birisidir." diye konuştu.

Protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar, Çanakkale Savaşları'nda intikal rotalarına döktüğü mayınlar sayesinde İtilaf Devletlerinin gemilerini savaş dışına iterek adını tarihe altın harflerle yazdıran Nusret Mayın Gemisi önünde fotoğraf çektirdi.

Nusret Mayın Gemisi

Çanakkale Savaşları'nın kaderini değiştiren ve "Çanakkale geçilmez" söyleminin başrol oyuncularından olan "Nusret Mayın Gemisi" uzun yılar boyunca donanmaya hizmet etti.

Asıl adı "Nusrat" olan ancak daha sonra "Nusret" olarak anılmaya başlayan gemi, 1955 yılında donanmadaki görevini tamamlamasının ardından 1962'de "Kaptan Nusret" ismiyle kuru yük taşımaya başladı.

Gemi, 1990 yılında Mersin Limanı'nda atıl durumda kaldı. Akdeniz'in derin sularında kaderine terk edilen gemi, 1999'da bir grup gönüllünün girişimiyle tekrar karaya çıkarıldıktan sonra Tarsus Belediyesince satın alınıp restore edildi.

Yaklaşık 4 yıl süren çalışmaların ardından yenilenen gemi, 2003'te ilçedeki Nusret Mayın Gemisi Müzesi ve Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'na yerleştirilerek sergilenmeye başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt