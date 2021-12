MERSİN'DE BALIK TEZGAHLARI DOLUP TAŞTI, FİYATLAR ARTMADI

MERSİN (DHA) - MERSİN'de havaların iyi gitmesinden dolayı Aralık ayı sonu olmasına rağmen balığa zam gelmedi.

Av yasağının kalkması ile tezgahlar dolup taşarken vatandaşların ucuz balığa ilgisi yoğun oldu. Mersin balık pazarında da çeşit çeşit balıklar tezgahlardaki yerini alıyor. Balık fiyatları en uygun dönemini yaşarken, balıkçılar vatandaşları taze ve ucuz balık yemeye davet etti.

Tezgahlarda balık bolluğu yaşandığını belirten Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, Şu an havaların iyi gitmesinden dolayı rahat bir şekilde avlanma yapılabiliyor. Bu yüzden balık sıkıntısı şu anda yaşamıyoruz, balık bolluğu var. Tezgahlarımızda meşhur balığımız sardalya mevcut. Çupra, levrek barbun, gümüş, mezgit her çeşit balığımız var. Hamsimiz Karadeniz'den geliyor. Hamsi ve sardalyede şu anda bolluk ve ucuzluk var. Tüm vatandaşlarımızı balık yemeye çağırıyorum dedi.

'HER KESEYE UYGUN BALIK'

Tezgahlarda her keseye uygun balığın bulunduğunu kaydeden Polat, 'Balık fiyatları şu an en uygun döneminde. Herkese bütçeye uygun balık var. Sardalye 20, hamsi 20-25, gümüş ve mezgit 30-40, barbunu 40-50 lira arasında satıyoruz. Halkımızın da balığa ilgisi yoğun. Vatandaşlarımız, balığın bağışıklık sistemine katkısını iyi biliyor. Balık omega 3 yönünden zengin bir besin. Şu an kültür balığında fiyatlar yüksek. Biz kültür balığı yetiştiricilerine fiyatların düşürülmesi için çağrı yapıyoruz. Vatandaşlarımız ucuz balık yesin, faydalansın' diye konuştu.