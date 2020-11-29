Mersin'de 15 gün içinde aynı aileden 4 kişi korona kurbanı
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Mersin'de 15 gün içinde aynı aileden 4 kişi korona kurbanı

29.11.2020 16:19 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:38

Mersin'de 15 gün içinde aynı aileden 4 kişi korona kurbanı Tarsus ilçesinde 15 gün içinde korona virüs nedeniyle aynı aileden ölen 4'ncü kişi de gözyaşları arasında toprağa verildi Sivaslılar Derneği Başkanı Hamza Çınar, "Herkes kendinin devleti, kendinin doktoru olsun.

Mersin'de 15 gün içinde aynı aileden 4 kişi korona kurbanı

Tarsus ilçesinde 15 gün içinde korona virüs nedeniyle aynı aileden ölen 4'ncü kişi de gözyaşları arasında toprağa verildi

Sivaslılar Derneği Başkanı Hamza Çınar, "Herkes kendinin devleti, kendinin doktoru olsun. Bu virüs bize sokaktaki, dağdaki, tarladaki adamdan değil, sevdiklerimizden yakınlarımızdan geliyor" dedi

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MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde 15 gün içinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle aynı aileden ölen 4'nci kişi de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede emlakçılık yapan Murat Karabulut, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Korona virüs testi pozitif çıkan Karabulut, tedavi altına alındığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde 14 Kasım'da hayatını kaybetti. Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan anne Fadime Karabulut Covid-19 semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Testleri pozitif çıkan anne Karabulut 16 Kasım'da yaşamını yitirdi.

Covid-19 nedeniyle iki ferdini kaybeden Karabulut ailesinden bir üzücü haber daha geldi. Covid-19 testleri pozitif çıkarak Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan abla Selda Karabulut da 24 Kasım'da hayatını kaybetti. Murat Karabulut'un, daha önce korona testi pozitif çıkan ancak koronayı atlatan 7 aylık hamile eşi Buket Karabulut ise 25 Kasım'da rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen anne, karnındaki 7 aylık erkek bebek hayatını kaybetti.

Son olarak Murat Karabulut'un diğer ablası da koronaya yakalandı. Kaldırıldığı hastanede tedavi gören Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ personeli Şehriban Karabulut Bircan ailenin son ferdi olarak hayatını kaybetti.

Şehriban Karabulut'un cenazesi Tarsus Şehir Mezarlığında düzenlenen törenle toprağa verildi.

Sivaslılar Derneği Başkanı Hamza Çınar, herkesin yakınlarından uzak durmasını istedi. Çınar, "Ayın 14'ünde Murat'ı toprağa verdik. Aradan 2 gün geçti sonra annesi Fadime Karabulut'u yine koronadan toprağa verdik. 1 hafta sonra küçük kardeşini Selda'yı toprağa verdik. Aynı gün Murat'ın eşi rahatsızlandı, 7 aylık hamileydi. O da stresten, sıkıntıdan bebeğini ana rahminden kaybetti. 15 gün içinde ailenin son ferdi Şehriban Karabulut'u yine koronadan toprağa vereceğiz. Bir aile bitti. Bütün insanlığa sesleniyorum. Herkes kendinin devleti, kendinin doktoru olsun. Bu virüs bize sokaktaki, dağdaki adamdan değil, sevdiklerimizden yakınlarımızdan geliyor. Yakınlarımızın hep olmasını istiyorsanız, bugün uzak durun. Lütfen maskeye mesafeye dikkat edelim. Kimsenin kronik bir rahatsızlığı yoktur. Sadece annesinde zatürreydi. Lütfen dikkat edelim" dedi.

Mersin'de 15 gün içinde aynı aileden 4 kişi korona kurbanı
Mersin'de 15 gün içinde aynı aileden 4 kişi korona kurbanı
Mersin'de 15 gün içinde aynı aileden 4 kişi korona kurbanı
Mersin'de 15 gün içinde aynı aileden 4 kişi korona kurbanı
Mersin'de 15 gün içinde aynı aileden 4 kişi korona kurbanı
Mersin'de 15 gün içinde aynı aileden 4 kişi korona kurbanı
Mersin'de 15 gün içinde aynı aileden 4 kişi korona kurbanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN

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