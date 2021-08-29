Mersin Büyükşehir'in 30 Ağustos Konserlerinin İlk Günü Coşkuyla Geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 3 gün 3 gece düzenlediği konserlerin ilk gün coşkusu sahillerden yaylalara uzandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 3 gün 3 gece düzenlediği konserlerin ilk gün coşkusu sahillerden yaylalara uzandı. Çamlıyayla, Silifke ve Erdemli'de başlayan ilk gün konserlerinde Simge, Onur Akın, Zeynep Karababa ve Batuhan Şaraplı sahne aldı.

Simge ve Batuhan Şaraplı Mersin sahilindeydi 28-30 Ağustos tarihlerinde 12 noktada 15 sanatçının sahne alacağı konserlerin ilk günü 3 noktada gerçekleşti. Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi Şık Sitesi önünde ilk olarak Mersin'in sevilen sanatçılarından Batuhan Şaraplı sahne aldı. Şaraplı, birbirinden eğlenceli popüler şarkıları seslendirerek alandaki coşkuyu yükseltti. Ardından sahneye çıkan Simge Sağın, dinleyenlerin coşkusunu zirveye çıkarttı. Mersin'de ilk defa konser verdiğini belirten Simge, "Mış Mış", "Öpücem", "Sevmek Yüzünden" ve "Yankı" gibi sevilen şarkılarını Erdemli'de söyledi.

10. Yıl Marşı eşliğinde bayraklar dalgalandı Erdemli'deki konsere katılan CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, düzenlediği etkinlikler için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ve verdiği coşku dolu konser için Simge Sağın'a teşekkür ederken, sanatçıya sahnede bir de çiçek takdim etti. Gökçel'e çiçek için teşekkür eden Simge Sağın, ardından 10. Yıl Marşı'nı söyledi. Ellerindeki bayraklarla marşa eşlik eden vatandaşlar "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı. Düzenlediği konser için Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e sahneden teşekkürlerini ileten Simge, konserini sevilen şarkısı "Öpücem"le sonlandırdı.

Onur Akın ve Zeynep Karababa yaylalarda konser verdi

Konserlerin bir durağı da Çamlıyayla ilçesi Çarşı Meydanı oldu. Onur Akın'ın sahne aldığı konserle zafer coşkusu Mersin'in yaylalarına kadar uzandı. "Çam Kolonyası", "Asi ve Mavi" ve "Yağmur Yüreklim" gibi çok sevilen şarkılarını Çamlıyayla'da seslendiren Onur Akın'a, zaman zaman yüzlerce seyirci eşlik ederek büyük bir koro oluşturdu.

Akın konserinde, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, Büyükşehir İmar A. Ş. Genel Müdürü Ali Uyan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, CHP Tarsus İlçe Başkanı Av. Ozan Varal ile CHP Çamlıyayla İlçe Başkanı Seher Sorma ve Belediye Meclis üyeleri de yerini aldı. Gösterdiği performansla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Onur Akın, Başkan Vahap Seçer'e teşekkürlerini iletti.

Silifke ilçesinin Gökbelen Yaylası'nda saat sahne alan Zeynep Karababa ise Türk Halk Müziği'nden eserlere ses verdi.

"3 günlük konser serisinde bulunmak çok keyif verici"

Sanatçı Simge Sağın, ilk defa Mersin'de konser verdiğini belirterek, "Mersin'e yıllar önce vokalistlik dönemimde gelmiştim. O yıllarda Gülşen'le çalışıyordum. İlk defa kendi konserimi vermek üzere Mersin'e gelmiş bulunmaktayım. Çok heyecanlı. Bu coşkuyu az sonra sahnede yaşayacağım. Sevgili dinleyicimle beraber Zafer Bayramı'nı kutlamak şahane olacak. Sahneye çıkmak için sabırsızlanıyorum. Çünkü hem Mersin'deki ilk konserim hem de özel bir gecede burada olmak, bu 3 günlük konser serisinde bulunmak çok keyif verici. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Seyirciyle buluşmamız, seyircinin bizi dinliyor olması çok mutluluk verici. Geçen seneye nazaran bugüne çok şükrediyorum" dedi.

"Vahap Başkanımız 30 Ağustos'ta Tömük'te çok güzel bir jest yapmış"

Erdemli'deki dinleyicilerden Hamide Özkan, harika bir konserde bir araya geldiklerini vurgulayarak, "Zaten Simge'ye bayılıyoruz. Vahap Başkanımız sağ olsun 30 Ağustos'ta hem bize hem Tömük'teki halka çok güzel bir jest yapmış. Bu zamanlarda böyle bir etkinlik yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Hem 30 Ağustos olduğu için çok güzel hem de Simge'ye hayranlık duyduğum için güzel geçiyor. Tömük halkının da buna ihtiyacı varmış. Mükemmel geçiyor. Sadece Tömük halkı için değil, Mersin'in birçok yerinde böyle aktiviteler gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

"Bu tarz aktivitelere çok hasret kalmıştık"

Dinleyicilerden Fidan Atabey ise bu tarz aktiviteleri özlediklerini belirterek, "Pandemi süreci boyunca gençler olarak bu tarz aktivitelere çok hasret kalmıştık. Vahap Bey sayesinde şu an 30 Ağustos'la beraber Mersin'in birçok ilçesinde çok fazla konser bulunmakta. Vahap Bey'e bize böyle aktiviteler sağladığı için gençler adına çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 29. 8. 2021 11: 03: 16

Kaynak: Habermetre