Mersin Büyükşehir, Çay Mahallesi'ni Son Sürat Asfaltlıyor

ÇAY, AFYON (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 45 yıl önce kurulan Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde 2021'in Ekim ayı başında tarihinin en büyük yol çalışmasını başlatmıştı. Mahallenin batısından çalışmalara başlayan ekipler, mahallenin doğusundaki Deliçay'a yaklaştı. Çalışmalar tamamlandığında Çay Mahallesi'nin 13 kilometreden oluşan tüm cadde ve sokakları asfalta kavuşacak.

Hem Çay'ın yolları hem Deliçay'ın kaldırımları yenileniyor

MESKİ'nin mahallede gerçekleştirdiği 'Çay ve Çilek Mahalleleri İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu Yapım İşi'nin ardından Büyükşehir Belediyesi'nin Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri devreye girdi. İş makineleriyle çalışmaları sürdüren ekipler, asfalta hazırladıkları yolları sıcak asfaltla kaplamaya devam ediyor. Ekipler, dökülmesi planlanan asfaltın yüzde 40'ının serim işlemini gerçekleştirdi. Öte yandan, Ahmet Kaya Parkı'nın çevresini kilitli parke taşıyla kaplayan ekipler, Deliçay üzerindeki 146. Cadde'de de kaldırım çalışması yürütüyor.

"Vahap Başkanımız sayesinde Çay Mahallesi daha da güzel olacak" Çay Mahallesi Muhtarı Ahmet Akyol, 3 dönemdir mahallede muhtarlık yaptığını belirterek, "30-35 senedir bu mahallede oturuyorum. 35 sene içerisinde altyapıya kimse el atmadı. Vahap Başkanımız elini taşın altına koydu, bu işi yaptı. Şimdi devam ediyor. Daha da güzel olacak. Mersin güzel olacak, Vahap Başkanımızın sayesinde Çay Mahallesi daha da güzel olacak. Şimdi asfaltımız on numara. Burada çalışan personelden de Allah razı olsun. Deliçay'ın kenarlarına da komple kaldırım yapılıyor. O da en güzel taşlardan yapılıyor. Halk da memnun, teşekkür ediyor" dedi.

"Bugüne kadar kimsenin getirmediği hizmetleri bize getirdi" Mahalle sakinlerinden Mehmet Nuri Yıldızhan da 40 yıldır Çay Mahallesi'nde yaşadığını vurgulayarak, "Vahap Seçer'den Allah razı olsun. Bugüne kadar kimsenin getirmediği hizmetleri bize getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz kendi sokaklarımıza bundan sonra sahip çıkacağız. Bizim muhtarımız da bu işin üstüne çok düşüyor, ona da teşekkür ederim. 40 senedir ben böyle bir hizmet görmedim. İlk defa görüyorum. Vahap Seçer bize hizmet getiriyor" diye konuştu.

Fuat Yıldızhan ise hizmetten memnun kaldığını belirterek, "Çay Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşım. Sayın Vahap Seçer Başkan'dan razıyız. Verdiği hizmetten dolayı halkımız, milletimiz hep razıdır. Bu hizmetin ileride devam etmesini temenni ediyoruz. Yollar eskiden çok kötüydü. Şu an çok iyi gidiyor" ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 25. 11. 2021 08: 33: 09

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