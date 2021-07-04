Mersin Büyükşehir Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının ülkemizde görülmeye başladığı günden itibaren esnafa verdiği desteği aralıksız sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının ülkemizde görülmeye başladığı günden itibaren esnafa verdiği desteği aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir koli yardımları, borç yapılandırmaları gibi hizmetlere ek olarak bu kez de iş yeri kapanan esnafın mesken su borcunun 500 TL'ye kadar olan kısmını ödeme kararı ile esnafın yüzünü güldürüyor. Mersin'de salgın nedeniyle dükkanları kapalı olan ve aralarında kahveci, kantinci, servisçilerin de bulunduğu yaklaşık 8 bin 500 esnaf bu destekten yararlanacak. Evlerine ekmek götürmekte zorlanan ve destek dolayısıyla yüzü gülen esnaf, Büyükşehir'in su faturası desteğini "Yangımıza bir bardak su dökülüyor" sözleriyle tanımlıyor.

Kimisi hurda topluyor, kimisi akrabalarından borç alıyor…

Kıraathane, kantin, servis işletmeciliği gibi pek çok farklı esnaf grubu, salgın ile birlikte dükkanlarının kapanması ve ekonomik canlılığın yok olması nedeniyle kan ağlıyor. Kimi kıraathane sahipleri, iş yerinin kirasını ödeyebilmek için akşamları hurda toplamaya çıkıp var olan kahvehanesini depoya dönüştürürken, kimisi de yeni satın aldığı çay ocağının tabelasını bile parasızlıktan değiştirecek gücü kendinde bulamıyor. Kantin işletmeciliği ile aile geçimini sağlamaya çalışan esnaf da okulların bir açılıp bir kapanması ile evlerine ekmek götüremiyor, kiralarını ödeyemiyor. Esnaf, "Salgından değil, açlıktan öleceğiz" diyor.

Pek çok iş yeri faaliyetini durdurdu

Büyükşehir'in su faturası desteği, faaliyetlerini durduran kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, oyun salonu, bilardo salonu, lokaller, çay bahçeleri, halı sahalar, yüzme havuzları, hamamlar, saunalar, masaj salonları, lunaparklar, anasınıfları ve anaokulları ile okul kantinleri ve okul servisleri gibi faaliyetlerini durduran esnafı kapsıyor. Başvuruda bulunan esnafın ikamet ettiği meskenin aboneliğine bakılmaksızın iş yerinin kapalı olduğu, ilgili genelgelerin yürürlüğe girdiği tarih ile yürürlükten kaldırılacağı tarih arasındaki sürede 500 TL'ye kadar tahakkuk etmiş fatura veya faturaları Büyükşehir Belediyesi tarafından MESKİ'ye ödenecek.

Esnaf başvuruları online olarak yapacak

Esnafın başvuru yapabilmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sayfasında Mersin Esnaf ve Sanatkar Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (MESDEM) başlığı altında online bir modül açılacak. Esnaf, modülde yer alan başvuru formunu dolduracak. Formlar, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile diğer ticaret odalarına gönderilecek. Odalar gerekli tespitleri yaptıktan sonra uygun buldukları şekli ile formları MESDEM'e gönderecek. MESDEM de bu başvuruları MESKİ'ye ilettikten sonra Büyükşehir Belediyesi MESKİ kanalıyla gerekli ödemeleri yapacak.

"8 bin 500 esnafın mesken su bedelini MESKİ'ye biz ödeyeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kısa süre önce yapılan Meclis toplantısında esnafa su faturası desteğinde bulunacaklarını belirterek, "Mersin'de kapanan işyeri sayısı 5 bin 200 civarında. 30 Kasım 2020 tarihli genelge ile olarak kapanan iş yeri sayısı 2 bin 500 ile 3 bin civarında. Yaptığımız görüşmelerde, komisyonda yapılan değerlendirmelerde ticaret odalarına bağlı olarak Meclis kararı kapsamına girebilecek her iki genelge açısından 250-300 iş yeri olabileceği belirtilmiş. Gerçek kişiler bunlar. Bunları da bu kapsam içine alıyoruz. Toplamda; meskenlerinde 500 TL'ye kadar olan su borçlarını biz Büyükşehir Belediyesi olarak, dükkanları, iş yerleri kapanan 8 bin 500 esnafın bedelini MESKİ'ye ödeyeceğiz. Kapalı oldukları süre içerisinde 500 TL'ye kadar olan su borçlarını Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız" diye konuşmuştu.

Talat Dinçer: "30 bin esnaf kepenk kapadı"

Mersin ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, kararın olumlu olduğunu ve desteklerini vurgulayarak, "Pandemi döneminde bizim yaklaşık 30 bin esnafımız kepenk kapadı. Tabi bunların zaman içerisinde bazıları hükümetin, bakanlığın aldığı kararlarla açıldı. Açıldı ama fiilen kapalı olan daha iş yerlerimiz var" dedi. Başkan Seçer'in öncülüğünde zor durumdaki esnafa 17 bine yakın gıda kolisi dağıtıldığını anımsatan Dinçer, kira borçlarının da ertelendiğini hatırlattı. Kahvehaneler, düğün salonları, kantinler, hamamlar, saunalar, kır bahçelerinin hala kapalı olduğunu anımsatan Dinçer, esnafın yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için Başkan Seçer'le bir araya geldiklerini söyledi. Su faturası konusundaki desteği değerlendiren Dinçer, "Tüm esnaf ve sanatkarlar, onların temsilcileri olarak Sayın Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum. Yani birçok yukarılardan destek görmemiz gerekirken, daha umduğumuz desteği bulamadık. Esnaf, sanatkar emek yoğun çalışan bir kesim. Hiç kimseden destek almayan bir kesim. Şimdi 40 yıldır devlete vergi ödüyor ama maalesef 40 günlük bir menfaat sağlayamadı genel bütçeden. İnşallah bütçe imkanları elverir de, bu 8 bin 500, 18 bin 500'lere olur, 28 bin 500'lere olur" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz ise sağlanacak destekten yararlanmak isteyen esnafın online olarak başvuru yapabileceğini belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi internet sitemizden bir online başvuru formu oluşturuyoruz. Esnafımız hiç zahmet etmeden, online olarak, çünkü biliyorsunuz bir de pandemi süreci yaşıyoruz. İnsanların bir alanda toplu olarak bulunmasını da tabi ki istemiyoruz. Çünkü bu sağlık açısından da bir takım riskler içeriyor" dedi.

Yaşat: "Meslektaşlarımız evine ekmek götüremeyecek durumda"

Mersin Büfeciler ve Kantinciler Odası Başkanı Adem Yaşat da yaklaşık 10 aydan beri iş yerlerinin kapalı olduğunu, kantinlerin kısa bir dönem açılıp, tekrar kapandığını belirterek, "Şimdi ne zaman açılacağı da belli değil. Neredeyse 1 yıla tekabül edecek ve üyelerimiz, meslektaşlarımız, evine ekmek götüremeyecek duruma gelmiş durumda. Bir an önce şu salgın hastalığın, pandeminin bitmesini, tekrar normal günlere geçmeyi düşünüyoruz Allah'ın izniyle. Öncelikle Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun, tek tek teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Esnafımız koronadan değil açlıktan ölecek"

Mersin Kahveciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Kahveciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Dağdelen, esnafın çok zor durumda olduğunu vurgulayarak, "Allah sonumuzu hayır etsin. Ama koronadan değil açlıktan ölecek esnafımız. Çoğu da iş yerini kapatıyor, kirasını ödeyemiyor. Şu an Türkiye'de en kötü olan durumda olan esnafların başında olan bir kişiyim. İnanın telefonlara açız diyorlar, çocuğumuza ekmek götüremiyoruz diyorlar. Benim durumuma Allah kimseyi koymasın. Yardım yapamıyoruz" diye konuştu.

Yılların kahvecisi hurdacılığa başladı

Sevgim 44 Kıraathanesi sahibi Ali Osman Demir pandemiden dolayı kahvehanelerin kapalı olduğunu anlatarak, "Bizim her şeyimiz kira. Benim evim de kira, burası da kira. Mağdur olduk. Elektrik var, su var, ne diyeyim her şey var işte. Aç kaldık. Gördüğünüz gibi depo yaptım ben burayı. Ben akşamları eskiye çıkıyorum. İş sahibiydim, şu anda ben eskiye çıkıyorum. İşin gerçeği de bu. Akşamları ben eskiye çıkıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Bize bir yardım yok. Dükkan sahibi ay başı gelince illa kira diyor. Ben nereden alayım? Ama devletin buna bir el atması lazım. Tamam sağ olsun Belediye 500 TL su parasına yardım edecekmiş. Açız valla. Benim diyeceğim bu kadar" dedi.

"Tabelayı bile parasızlık yüzünden değiştiremedim"

Uğur Zengin ise İnan Çay Ocağı'nı satın aldıktan sonra tabelayı "Uğur Çay Ocağı" olarak değiştirmek istediğini, ancak pandemide yaşadıkları ekonomik zorluklar nedeniyle bunu yapamadığını belirterek, "Geçimimizi sağlayamıyoruz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Bu kahvehanenin sahibiyim. Aylardan beri kapalıyız. Gördüğünüz gibi tabelayı bile kendi adıma değiştiremedim parasızlık yüzünden" dedi. Büyükşehir'in su desteğine değinen Zengin, "Çok güzel bir uygulama bence. Hem esnafa destek olur, hem vatandaşa destek olur. Esnaf olarak en azından ufak da olsa yaramıza derman olunuyor" diye konuştu.

"Bu dönemde en azından bir bardak da olsa bu yangına su döktüğünü düşünüyorum"

Kantincilik yapan, ancak okulların bir açılıp, bir kapanması nedeniyle zor durumda olan Mustafa ve Filiz Kesen çiftçi de büyük sıkıntı yaşıyor. Mustafa Kesen, "10 aydır işsiz, bu şekilde bekliyoruz. Geçimimizi sağlayacak herhangi bir başka işimiz de olmadığı için ekonomik anlamda ciddi zorluklar çekiyoruz" diye konuştu. Büyükşehir'in su faturası desteğini de değerlendiren Kesen, "Kesinlikle çok iyi. En azından bir destek şekli. Elinden geldiğince bizim gibi işi olan insanlara destek olmaya çalışıyor. Bu dönemde en azından bir bardak da olsa bu yangına su döktüğünü düşünüyorum ben" dedi. Filiz Kesen ise "Evimize ekmek götürmemiz lazım. Fakat şu anda inanın onu yapabilecek durumda bile değiliz. Tüm kantinciler ve kantin çalışanları çok mağdur" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre