Merkez Müdürümüz 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Programına Konuşmacı Olarak Katılmıştır 11-11-2021

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Merkez Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Hasan DEMİRHAN, Tekirdağ Valiliği tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Anma Programına konuşmacı olarak katılmıştır.

Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Hasan Demirhan konuşmalarında şu ifadelere yer verdi; "1933-1939 yılları arasında ülkemizde İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmış olan Sir Percy Loraine'nin Atatürk ile ilgili değerlendirmelerini anlatmak istiyorum. Yigit, vakur, dimdik bir adamdı; kusursuz giyinirdi. Biçimli bir yüzü, duru mavi gözleri, çalı çalı kaşları vardı. Yer yer sert çizgili olan bu yüz hemen her zaman ağırbaşlı ve ciddiydi. Bakışlarında, her hareketinde, hatta hareketsiz duruşunda büyük bir canlılık göze çarpardı. Zihni de vücudu da kurulu bir yay gibi her an harekete hazırdı. Cumhurbaşkanı olduktan sonra askeri üniformasını çıkarmış, bu şerefli üniformayı bir daha tören ve geçitlerde bile giymemiştir. Bu gibi durumlarda her zaman sade bir gece giysisi, silindir şapka giyer ve nişan olarak yalnız Kurtuluş Savaşı'nın altın madalyasını takardı. Seçkin bir adamdı; eşine kolay rastlanmayan bir adam. Tehlikeden korkmaz, güçlüklerden yılmak nedir bilmezdi. İçgüdü gibi bir şeyin yardımıyla bir meselede neyin önemli, nelerin önemsiz olduğunu çarçabuk ve kolayca kestirirdi. Sorumlulukları ağırdı; ancak O bunların hepsini kabul eder, başkalarının sırtına yüklemeye bakmazdı. Sorumluluktan korkmaz, kaçınmaya çalışmazdı. Onun saygısını kazanabilmek için sizin de yüksek bir sorumluluk duygunuzun olması gerekirdi. Tartışmayı çok sever ve bunu insanları zihin ve karakter bakımından ölçüp tartmakta bir yol olarak kullanırdı. Yumuşaklık etmez, yargılarında kolay kolay yanılmazdı. Dürüstlükten yana kusursuzdu; apaçık görüşlerinin, çevresindekiler üzerinde elektrikleyici bir etkisi vardı. Doğa ona büyük bir irade gücü vermiştir; ama öyle sanıyorum ki, O bu gücü hep bilinçli bir disiplinle kullanıyordu. Hayatın uzun, bitmez tükenmez bir sınav olduğunu pekiyi biliyordu. Atatürk bu sınavda verilecek cevapları öğrenmeyi bir an olsun elden bırakmamıştır.

Son olarak Türkiye cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi sevgi saygı ve minnetle anıyorum, ruhları şad olsun. "

