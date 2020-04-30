Merkez Bankası, faiz indirimlerine kapıyı açık bıraktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Merkez Bankası, faiz indirimlerine kapıyı açık bıraktı

Merkez Bankası, faiz indirimlerine kapıyı açık bıraktı
30.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:54

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarının ardından, faiz indirimine devam edileceği sinyali aldıklarını belirtti.

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarının ardından, faiz indirimine devam edileceği sinyali aldıklarını belirtti.

Başkan Uysal, video konferans ile gerçekleştirilen yılın ikinci Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda sunumun ardından ekonomistlerin ve gazetecilerin gelecek dönem para politikası duruşu, finansal koşullar, TCMB'nin swap işlemleri, bilançosu ve rezervlere ilişkin sorularını cevapladı.

Ekonomistler, sunum ve soru-cevap kısmında verilen temel mesajları ve geleceğe yönelik öngörülerini AA muhabirine değerlendirdi.

Virtus Glocal Yönetici Ortağı İnanç Sözer, sunumdaki en şaşırtıcı demecin yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 7,4'e çekilmesi olduğunu söyledi.

Merkez Bankasının şu an piyasadaki en düşük enflasyon tahmininin bile belirgin altında yıl sonu enflasyonu beklediğini ifade eden Sözer, "Bunun temel dayanaklarından biri büyüme tarafındaki revizyon. Gıda fiyatlarının nispeten daha düşük kalacağına dair öngörüsü de bunda etkili olduğu gözüküyor. Aslında küresel çapta bir durgunluktan geçtiğimiz için biz de enflasyon tarafında daha iyimser tarafta duruyorduk. Bir yandan kredi mekanizmasının canlı bir şekilde dönmüş olması, reel sektörü ve vatandaşı desteklemek için alınan teşvik mekanizmalarıyla bu kadar dezenflasyonist etki yapmayacağı görüşündeydik. O yüzden piyasa tahminleri de benim tahminime paralel yüzde 9'lar civarında enflasyonla yılı tamamlayacağımız yönündeydi. Merkez Bankası bu anlamda beni şaşırttı." şeklinde konuştu.

Sözer, TCMB Başkanı Murat Uysal'ın genel anlamda tüm sunumlardan ve sorulara verdiği cevaplardan daha özgüveninin arttığı ve kredibilitesinin yükseldiği bir döneme girildiğine dair kuvvetli sinyaller aldığını belirtti.

Böyle bir veri setinin kendilerinde olmamasının normal olduğuna işaret eden Sözer, şunları kaydetti:

"Merkez Bankasının önümüzdeki dönemde kendisini destekleyecek bir takım veriler geleceğine dair güçlü beklentileri var demek. Eğer böyle olacak ise satır aralarında ima ettiği üzere Merkez Bankasının faiz indirimlerinin devam etmesini bekliyorum. Açıkçası bugünkü toplantıya kadar 'bekle-gör' politikasının izleneceğini düşünüyordum. Toplantı sonrasında anladığım kadarıyla yüzde 8,75 olan politika faizini yüzde 7,50'ye kadar çekme niyetinde. Bu anlamda benim için sürpriz bir toplantı oldu. 125 baz puanlık bir indirim daha varmış gibi gözüküyor. Bu indirimin gelecek aylara bölünerek yapılabileceğini düşünüyorum. Mayısta 75 baz puan, sonrasında 50 veya 25'er baz puanla faiz indiriminin sonunu getirmeyi değerlendirebilir."

"Güvercin para politikası duruşuna devam"

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ise Merkez Bankasının bugün enflasyon varsayımlarındaki değişiklikler ve ileriye dönük yönlendirmesinin, güvercin para politikası duruşunun devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

TCMB'nin bu aşamadan sonra yeni faiz indirimleri açısından teorik olarak daha fazla yer olduğuna sinyal verdiğini belirten Erkan, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 7,4 seviyesine, 2021'de ise yüzde 5,4 seviyesine düşeceği varsayımı çerçevesinde Merkez Bankası da ekonomik şartların koronavirüs nedeniyle zorlaştığı bu dönemde faiz indirmeye devam edecektir." diye konuştu.

"Faiz indirim sinyali verdi"

TSKB Ekonomisti Şakir Turan da yazdığı raporda, TCMB Başkanı Murat Uysal'ın sunumunun ardından gelecek dönem para politikası duruşu, finansal koşullar, TCMB'nin swap işlemleri, bilançosu ve rezervlere ilişkin soruları cevapladığını ifade etti.

TCBM Başkanı Uysal'ın diğer merkez bankalarıyla swap anlaşması yapılmak üzere görüşmelerin sürdüğünü teyit ettiğini belirten Turan, "Ancak bu konularda detay vermezken, IMF ile her hangi bir görüşmenin olmadığını belirtti." dedi.

Turan, içinde bulunulan dönemin döviz kurlarında ve rezervlerde oynaklık yaratmasının olası olduğunu söyleyen Uysal'ın, rezervler üzerinde kalıcı bir baskı beklemediklerini ifade ettiğini bildirdi.

Uysal'ın enflasyon görünümünü dikkate alındığında Türkiye'nin hala makul reel faiz vermeye devam ettiğini söylediğini anımsatan Turan, "Gerek tahminlerde yapılan güncellemeler gerekse sunulan makroekonomik çerçeveyle önümüzdeki dönemde ilave bir faiz indirimine gidilebileceği sinyali verdiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası, faiz indirimlerine kapıyı açık bıraktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Haberler
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haberler
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı Haberler
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli...
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu
Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu
Torosların sembol çiçeği şakayığa zarar vermenin cezası 61 bin 800 TL
Torosların sembol çiçeği şakayığa zarar vermenin cezası 61 bin 800 TL
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
NATO helikopteri İyon Denizi'nde düştü! Türk fırkateyni arama kurtarma çalışması başlattı
NATO helikopteri İyon Denizi'nde düştü! Türk fırkateyni arama kurtarma çalışması başlattı
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Berat Albayrak Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sibel Can Ozan Güven Aslı Enver Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Caner Erkin Lionel Messi Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Türk Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Merkez Bankası, faiz indirimlerine kapıyı açık bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 20:11:04. #1.14#
title