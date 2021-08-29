Mercan'ın hayat hikayesi Kenan İmirzalıoğlu'na zor anlar yaşattı
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Mercan'ın hayat hikayesi Kenan İmirzalıoğlu'na zor anlar yaşattı

Mercan'ın hayat hikayesi Kenan İmirzalıoğlu'na zor anlar yaşattı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği, atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e 21 yaşındaki yarışmacı Mercan Sönmez'in hikayesi damga vurdu.

Atv'nin fenomen yarışması Kim Milyoner İster'in 28 Ağustos Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümüne 21 yaşındaki Mercan Sönmez damga vurdu. Yarışmaya Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden katılan Mercan, yarışmaya katılma nedenini açıklayarak Kenan İmirzalıoğlu başta olmak üzere tüm stüdyoyu duygulandırdı. Hem okuyan hem de çalışan ve ailesine destek olan Mercan, yarışmaya kabul edildiği için Kenan İmirzalıoğlu ve Milyoner ekibine teşekkür etti.

Bunun üzerine Kenan İmirzalıoğlu, şunları söyledi: "Ne demek Mercan, sen bu ülkenin vatandaşlarından birisin. Memleketinde o kadar zorluğun arasında üniversiteyi de kazanmışsın, bu çok önemli. Ben de bir çiftçi çocuğuyum, biz de babamıza çok yardım ettik tarlada. Fakat o da her zaman bizim okumamızı istedi. Çok şükür başarabildik ve şu an karşılıklı oturabiliyoruz iki çiftçi evladı olarak."

Mercan'ın 20 yaşındaki kız kardeşi Merve Sönmez de şöyle konuştu: "Biz Mercan'la hayatımız boyunca hep bir yolculuktaydık. Burası da bizim için çok önemli ve güzel bir durak oldu. Hayatım boyunca ben Mercan'a güvendim. Ne kazanacaksa, gönlünden geçen ne olursa o bizim kabulümüzdür. Kendisine güvensin ve hep gülümsesin bizim için yeter."

Hedeflerinden de bahseden Mercan, dört ihtimal üzerine düşündüğünü belirterek A, B, C ve Z planı olduğunu söyledi. Mercan, "A planım; 125 bin kazanırsam, e-ticaret üzerine uluslararası bir proje düşünüyorum. B planım da eğer 60 bin alırsam ticari işletme işletmeyi düşünüyorum. 15 bin kazanırsam ve avukat olursam kendi hukuk büromu açmak isterim. Z planım ise buraya gelmekti."

Mercan'ın hayat hikayesi Kenan İmirzalıoğlu'na zor anlar yaşattı
Mercan'ın hayat hikayesi Kenan İmirzalıoğlu'na zor anlar yaşattı

Kaynak: Snob Magazin

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Mercan'ın hayat hikayesi Kenan İmirzalıoğlu'na zor anlar yaşattı - Haberler Magazin
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