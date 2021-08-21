Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminden 2. fragman geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminden 2. fragman geldi

Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminden 2. fragman geldi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yıllar önce yayınlanan ancak günümüzde hala konuşulmaya devam eden Ezel dizisinin efsane karakteri Ramiz Dayı'nın hayatı film oldu. Başrolünü Ufuk Bayraktar'ın canlandırdığı 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' filmden merak beklenen 2. fragman da geldi.

Final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ezel dizisinin efsanevi karakteri Ramiz Karaeski karakterinin gençliğine hayat veren Ufuk Bayraktar, beyaz perde de sevenleriyle buluşacak.

ÜNLÜ İSİMLER AYNI FİLMDE

Filmin oyuncu kadrosunda; Ufuk Bayraktar, Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Turgut Tunçalp, Beste Bereket, Timur Ölkebaş, Ümit Çırak, Murat Akkoyunlu, Recep Çavdar, Banu Fotocan, Kadir Toprak Karaman ve Efe Cevahir Bayraktar yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar otururken, senaryoyu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk kaleme aldı.

FRAGMAN VE AFİŞ GELDİ

19 Kasım'da vizyona girecek olan dram ve aksiyon türlerinden oluşan filmin süresi ise 125 dakika. Filmden 2. fragmanın yanı sıra afiş de geldi.

Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminden 2. fragman geldi

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Cesareti, merhameti ve adalet duygusu daha küçük yaştayken içine yerleşmiş olan kahramanımızın, köydeki haylazlıklarından bıkmış olan ailesi onu çalışması için İstanbul'da kahvehanecilik yapan köylüleri Seyfi'nin yanına gönderirler. Bu geliş ile kahramanımızın, olaylar silsilesiyle kabadayılar alemine girişi ve dillere destan olacak zirveye yükseliş hikayesi başlayacaktır.

Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminden 2. fragman geldi
Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminden 2. fragman geldi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hamid Karzai Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ebru Şallı Demet Özdemir Armağan Çağlayan
Spor Muslera Gervinho Ozan Tufan Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminden 2. fragman geldi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 11:34:12. #1.15#

title