- Menteşe Belediyesi'nde en düşük maaş 4 Bin 634 lira oldu Menteşe Belediyesi ile sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi davullu zurnalı bayrama dönüşürken, en düşük asgari ücret 4 bin 634,40 Türk Lirası oldu.

- Menteşe Belediyesi'nde en düşük maaş 4 Bin 634 lira oldu

Menteşe Belediyesi ile sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi davullu zurnalı bayrama dönüşürken, en düşük asgari ücret 4 bin 634,40 Türk Lirası oldu.

MUĞLA - Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile DİSK-Genel İş Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş arasında imzalanan sözleşmeye göre, en düşük maaş alan personele yüzde 46,86 tüm personele ise ortalama yüzde 36,83 oranında zam yapıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş toplu iş sözleşmesinde yaptığı konuşmada, "Pandemi döneminde, yazın hiç istemediğimiz fakat yaşadığımız yangın döneminde, en son yaşadığımız aşırı yağışlarda her zaman önce Belediyelerimiz vardı, siz vardınız Menteşe Belediyesi vardı. Halkımızın en ufak sıkıntısında, bir telefonda anında Menteşe Belediyesi olarak biz oradaydık. O nedenle çok kıymetli ve değerlisiniz. Bugün sendika ile oturduk konuştuk. Belediyemizin bütçesinin elverdiği noktada çocuklarınız mutlu olması ve en iyi şekilde geçiminizi sağlayabilmeniz için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bugün çalışanlarımızı yasal olarak koruma altına alan toplu iş sözleşmesine hep beraber imza atıyoruz. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile işçinin ve emekçinin hakkını gözeterek sizleri enflasyona ezdirmedik. Küm personelimize günlük 50 Türk lirası zam yaptık. En düşük yevmiyeyi 175 TL, en yüksek günlük yevmiyeyi 250 TL oldu. 1 yıl içerisinde Şubat ayında 4 ikramiye olmak üzere toplam 24 ikramiye vereceğiz. Engelli personelimize Mayıs aylarında 500 TL ödeme yaparken, bu yıl Bin TL ilave ödeme yapacağız. Temizlik işlerinde çalışan personellerimize her ay verdiğimiz ekstra 100 Türk Lirası'nı 200 Türk Lirasına çıkardık. Çocuğu okuyan personelimize yaptığımız öğrenim yardımını yüzde 40 arttırdık. 2022 yılında lisans mezunu personelimize 100 TL, ön lisans mezunu personelimize 75 TL yardım yapılmasına karar verdik. Bugün imzalayacağımız sözleşme ile personeller arasındaki maaş makasını daraltmak için en düşük maaş alan personelimize yüzde 46,86, eşit iş eşit ücret anlayışıyla personeller arasındaki maaş farkını daralttık. Tüm personelimize ise ortalama yüzde 36,83 zam yaptık. Bu zamlarla birlikte en düşük maaş alan çalışanımızın cebine ayda 4 bin 634 lira girmiş olacak. İkramiyelerle birlikte bu rakam en düşük 4 bin 980 lira olacak. Ayrıca belediyemizde çalışan 57 kadrolu işçimiz için de ek protokol imzalayarak maaşlarını iyileştirdik. Buna göre; Günlük yevmiyeyi 60 TL, Sosyal Yardım ücretini 320 TL ve 1 Mayıs ödemesini 300 TL olarak kararlaştırdık" dedi.

Konakaltı Kültür Merkezinde imzalanan toplu iş sözleşmesi sonrası Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş işçilerle birlikte davul zurna eşliğinde zeybek oynadı.