Menemenli kadınlar çalıştayda buluştu

06.11.2019 12:15 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:15

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un eşi, Sosyal Hizmet Uzmanı Dilek Yücel Aksoy'un katılımıyla gerçekleşen çalıştaya Menemen'in çeşitli mahallelerinden, iş kollarından ve meslek örgütlerinden kadınlar katılım gösterdi.

Kadın Emeği ve Kooperatifleşme Çalıştayı açılışında bir konuşma yapan Dilek Yücel Aksoy, "Kadın emeğini kadın dayanışmasını birlikte güçlenmeyi önemsiyoruz. Kadının ekonomik gücünün olması demek kimliğinin var olması demektir. Menemen'de kadınlarımız evin dışındalar ve üretiyorlar. Ancak bunun devamında ne yapmaları gerektiği konusunda onları güçlendirmek gerekiyor. Biz Menemen Belediyesi olarak kadın üretsin ve sosyal yaşama dahil olsun istiyoruz. Bu nedenle kadınlarımız için üretim atölyeleri ve çocukları için oyun odaları açıyoruz" dedi.

Kadının hem üretmesini hem de kadınlık rolüne ilişkin farkındalığını desteklediklerini belirten Aksoy, çocuklar için ise oyun odalarında yaşlarına uygun nitelikli eğitim almalarını sağlayarak çağdaş, özgür düşünen, nitelikli çocuklar yetiştirmeye çalıştıklarının altını çizdi. Aksoy, "Menemen sonuçta bir tarım şehri ve Menemen'in yine tarım önderliğinde güçleneceğini, işsizliğin bu biçimde azalacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda öz kültürümüz olan sepetçilik ve çömlekçilik atölyeleri ile ilgili çalışmalarımız var. Kadınları bu yönde destekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Menemen Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Emine Koç ise yaptığı konuşmada, "Menemen'de yıllardır çalışma yürüten kadınlarla bir araya gelerek düzenlediğimiz bu çalıştayda, kadın emeği, kooperatifleşme örneklerini, ekonomik krizin kadınlar üzerindeki etkilerini ve yerel yönetimlerin kadın emeğine destek vermek için neler yapması gerektiği üzerine fikir alışverişinde bulunmayı amaçlıyoruz. Menemen'de kadınların her alandaki üretimlerini birlikte tartışacağımız, dayanışmayı ve mücadeleyi öreceğimiz farklı toplantılar düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Çerçeve sunumu gerçekleştiren İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Öğretim Görevlisi Itır Bağdadi, kadın hakları hareketlerinin ve mücadelelerinin tarihi üzerine konuştu. Kadınların 1500'lü yıllardan bu güne kadar hakları için mücadele verdiğinin altını çizen Bağdadi, "Bu gün açısından da mücadelemiz devam ediyor. Kadın emeği tarihi ve kadınların demokrasi mücadelesi tarihinden bahsetmek çok önemli. Kadınlar zayıf, kırılgan gibi gösterilmek istense de bir direniş tarihimiz olduğunu ve sisteme rağmen direndiğimizi kadınların mücadele tarihinden öğreniyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Kadın Örgütlenmeleri ve Kooperatifler" başlığında konuşan Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı(KEDV)Ege Koordinatörü Ayşe Temiztaş, kadın kooperatiflerinin gelişmelerini, örneklerini ve çalışmalarını aktardı. KEDV'in kooperatifler arasında iletişimi sağladığının altını çizen Temiztaş "Vakfımız, kadın kooperatiflerinin kaynak bulmaları, kendilerini geliştirmeleri ve yerelde iş birliği sağlamaları için yöntem ve olanaklar sunmak için çalışan bir vakıf. Tarımsal kalkınma ve üretici kooperatiflerine baktığımızda kooperatiflerin kadınların acil ihtiyaçları üzerinden yeterli çalışma yapmadıklarını, karar mekanizmalarında kadınların yer almadıklarını görebiliyoruz. Bu gibi aksaklıklar kadınların kendi talepleri etrafında örgütlendikleri kadın kooperatifleri kurmalarına neden oluyor" dedi. Kooperatiflerin neden itibar kazandığı konusunda ise Temiztaş, "Kriz dönemlerinde sosyal harcamalar kısılıyor, hak gaspları artıyor, kamu harcamaları azalıyor ve özelleştirmeler artıyor. Toplumun en ezilen kesimleri kadınlar ve işçileri daha fazla etkileyen kriz koşullarında kadınlar bu koşulları kabul etmek istemiyorlar. Ekonomik yoksulluk kadınları sosyal dışlanmışlığa da itiyor. Bireysel becerileri, paylaşma değerleri var ancak bunları değerlendirecek olanaklardan yoksun kalıyorlar. İşte böyle bir düzlemde kooperatif örgütlenmesi kadınların yaşamlarını iyileştirmede bir model olarak ortaya çıkıyor. Bu sistem altında kadınlar bir taraftan bu sisteme karşı mücadele verme çözümünü ve acil pratik ihtiyaçlarını karşılamak için kooperatiflerde örgütlenme gibi bir çözümü buluyor " açıklamasını yaptı.

Sunumların ardından çalıştay katılımcısı kadınlar, Ücretli Emek, Ev İçi Emek ve Krizin Kadınlar Üzerindeki Yansımaları başlıklarında düzenlenen atölyelerde bir araya gelerek tartışmalar yürüttü.

Kadın Emeği ve Kooperatifleşme Çalıştayı atölye sonuçlarının paylaşımı ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.

Kaynak: Bültenler