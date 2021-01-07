Menemen Belediye Başkan Vekilliği kura çekimi ikinci kez yapılamadı

Menemen Belediye Başkan Vekilinin belirleneceği kura çekimi, CHP'nin önergesiyle meclis gündeminden çıkarılınca ikinci kez gerçekleştirilemedi.

Pazartesi günü yeterli çoğunluğun sağlanmaması üzerine ertelenen Menemen Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı, Meclis Birinci Başkan Vekili Mehmet Karabiniş başkanlığında gerçekleştirildi.

Yoklamanın ardından toplantı yeter sayısına ulaşılınca gündem maddeleri okundu.

İlk olarak İzmir Valiliğinin belediye başkan vekilliği kura çekimine yönelik yazısı gündeme alındı. Daha sonra ise CHP'li meclis üyeleri tarafından kura çekiminin gündemden çıkarılmasıyla ilgili bir önerge sunuldu.

Parti sözcüleri tarafından yapılan konuşmaların ardından önerge, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Bunun üzerine kura çekimi meclis gündem maddeleri arasından çıkarıldı.

Toplantıda, zaman zaman meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı.

Toplantıyı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de takip etti.

Çok sayıda vatandaş da belediye binası önünde çıkacak kararı bekledi.

"Anayasanın 138. maddesi ihlal edilmiştir"

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, çıkışta gazetecilere, çok açık bir hukuksuzluğa şahit olduklarını söyledi.

Kura çekiminin meclis üyelerinin oylarına sunularak gündemden çıkarıldığını belirten Sürekli, şöyle konuştu:

"Tamamen hukuksuz bir işlem. Anayasa'nın 138. maddesi ihlal edilmiştir. İdare makamları yargı kararını uygulamakla mükelleftir. Bugün burada yargının kararı uygulanmamıştır. Yargı kararını uygulamamak için kanuna aykırı bir işlem yapılmıştır. Tabi bunlar, hukuksuzluk, dava konusu olacak işlemler. Hem de suç. Seçimde gösterdiğiniz aday 18 ay sonra görevden alındı, tutuklandı. Daha görevden alınmadan 20 gün önce başkanınızı yere göğe sığdıramıyordunuz. CHP'li bir belediye başkanının usulsüzlükleri yüzünden bu süreç cereyan etti. Arkasından seçim oldu. Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi sayısı 12 ama aldığımız oy 15. Millet İttifakı meclis üyelerinden birisi boş kullandı, 3'ü Cumhur İttifakı adayına oy verdi. Bakın fire veren sizsiniz. Kendinizi sorgulayın. Seçimi yapan sizsiniz. Neden hazırlıklı gelmiyorsunuz. Seçimi yapmadan önce kanunları yönetmelikleri incelemiyorsunuz. Bu süreci sabote etmekle Menemen halkına zarar veriyorsunuz. Takdir Menemenlilerin."

"Kanun er ya da geç uygulanacak"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de Menemen halkının oy verip seçtiği belediye başkanının 22 arkadaşıyla cezaevinde olduğunu anımsattı.

Menemen'de "paralarının soyulması" sonucu bu işlemin yapıldığını savunan Şahin, "Şimdi de 'mahkemenin verdiği karar uygulanmayacak' diyorlar. Uygulatmıyorlar. Bunun üstüne bir daha kanunsuzluk. 'Kanunu uygulamayız. Bizim oylarımız fazla, kendi oylarımızla reddederiz, gündeme almayız. Valiliğin yazısına uymayız.' diyorlar. Kanunun emredici ve emredici hükümlere herkes uymak zorunda. Bundan hiç kimse kaçamayacak. Kanun er ya da geç uygulanacak." dedi.

"Mahkeme kararını verdiğinde gerekli işlem yapılacaktır"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise belediye meclisinin, mahkeme kararı kesinleşmeden kuranın tekrar edilmesinin doğru olmadığına kanaat getirdiğini savundu.

Meclisin iradesinin üzerinde hiçbir şeyin olmadığını belirten Yücel, "Meclis iradesi vesayet altına alınamaz. Bu konuda idare hukuku hocalarından, profesörlerden alınan görüşler var. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yürütmeyi durdurma kararı uygulandı. Bundan sonra yapılması gereken mahkemenin nihai kararını beklemek. Mahkeme kararını verdiğinde gerekli işlem yapılacaktır." diye konuştu.

Yücel, yasal olarak kayyum atanmasının mümkün olmadığını savundu.

Dava süreci

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisindeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.

AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan, seçimde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu.

İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminin, kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesini durdurmuştu.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, CHP'lilerin yürütmenin durdurulması kararına karşı yaptığı itirazı reddetmişti.

4 Ocak Pazartesi, Menemen Belediye Başkan Vekilini belirleyecek kura çekimi gündemiyle gerçekleştirilecek Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı, CHP ve İYİ Partili üyeler katılmayınca yapılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör