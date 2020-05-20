Menemen 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı
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Menemen 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı

Menemen Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda yapılamayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı.

Menemen 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı
20.05.2020 15:18 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:18

Menemen'deki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde, kurtuluş mücadelesinin başladığı günün 101. yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları bir kez daha saygı ve minnetle anıldı.

Başkan Aksoy bayram coşkusunu vatandaşlarla paylaştı

Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen resmi törene katılan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, daha sonra Türk bayrakları ile donatılmış üzeri açık otobüsle kenti gezerek halkı selamladı. Belediye Bandosu'nun milli mücadele ruhunu yansıtan şarkı ve marşları ilçenin dört bir yanında yankılanırken Menemenliler de ellerinde bayrakları ve Atatürk posterleri ile bu coşkuya balkonlarından eşlik ettiler. Eşi Dilek Aksoy'un da eşlik ettiği Başkan Aksoy'un Menemen turundaki son durağı Türkelli Mahallesi oldu. Burada otobüsten inerek vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Başkan Aksoy, Türkellili çocuklara ve vatandaşlara Türk bayrağı ve Nutuk hediye etti.

Gençlerle iftarda buluştu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Başkan Aksoy, akşam da Menemenli gençlerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Kubilay Kültür Merkezi'nde gerçekleşen iftar yemeğine Menemen'in her yerinden gençler katıldı. Burada herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Serdar Aksoy, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesinin 101. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel günü siz gençlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, aynı zamanda ülkenin geleceğini de sizlere emanet etti. Aradan geçen 101 yılda Cumhuriyet Devrimi'ne ve onun yarattığı değerlere bağlılıktan vazgeçmeyen tüm gençlerimizin '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' kutlu olsun" dedi.

Bayrak ve nutuk dağıtıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Menemen'in her yerinde bayrak ve Nutuk dağıtımı yapıldı. Menemen Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen dağıtım, Menemenliler tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı.

Kadir Gecesi için canlı yayın

19 Mayıs akşamının aynı zamanda Ramazan ayının en özel günlerinden olan Kadir Gecesi olması nedeniyle Menemen Belediyesi özel bir Kadir Gecesi Programı hazırladı. Sosyal mesafe kuralları gereği katılımın olmadığı, Başkan Aksoy'un sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan Kadir Gecesi Özel Programı kapsamında, Tasavvuf dinletisi, Semazen gösterisi, Hacivat-Karagöz ve Aşuk ile Maşuk gösterisi yer aldı. Balkonlarından gösteriyi izleyen Menemenliler söylenen şarkılara eşlik etti, gösterilerde hep birlikte eğlendi.

Sevgi Yolu üzerinde kurulan sahnede gerçekleşen Kadir Gecesi Özel Programı'nda konuşan Başkan Serdar Aksoy, "Bu gece çok önemli bir gece. İki önemli olay aynı güne denk geldi. Birincisi ellerimizi semaya açıp dua ettiğimiz, af dilediğimiz Kadir Gecesi, ikincisi ise emperyalist güçlere karşı verdiğimiz büyük savaşın başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız. Bugün birileri çıkıp diyor ki, keşke savaşı Yunan kazansaydı. Bu mübarek gecede bu insanlara sadece Allah akıl fikir ihsan eylesin diyorum. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı o bağımsızlık ateşi bugün hala yanıyor. Ve biz bugün bu nedenle buradayız, her zaman da burada olacağız. Herkesin Kadir Gecesi mübarek olsun. 19 Mayıs'ta başlayan istiklal mücadelemiz herkese hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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