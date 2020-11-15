Menejerimi Ara yeni bölüm 13. bölümde neler olacak? Menejerimi Ara 13. bölümde neler yaşanacak?

Menajerimi Ara yayınlandığı ilk günden beri kendi kitlesini oluşturmuş oldukça başarılı bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Menejerimi Ara yeni bölüm 13. bölümde neler olacak? Menajerimi Ara 13. bölümde neler yaşanacak?

Menajerimi Ara oldukça sevilen ve kendi kitlesimi oluşturmuş, farklı senaaryosuyla oldukça dikkat çeken farklı bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Menejerimi Ara yeni bölüm 13. bölümde neler olacak? Menejerimi Ara 13. bölümde neler yaşanacak?

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM, 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişten gelen sürpriz misafir Serkan Tahtacı'nın dönüşü ajansta büyük bir etki yaratır. Ego ajans menajerleri, oyuncu Pınar Deniz'i ajansa kazandırmak için zorlu bir mücadelenin içine girerler. Ancak menajerlerin yapacakları hamleler, yollarının ünlü bir sanatçı ile kesiştiği bu zorlu mücadeleyi büyük bir çıkmaza sürükleyecektir. Barış, Beren'den ayrılıp, Dicle için büyük bir adım atmaya karar verir. Bu durum Beren'i bir sonraki hamlesi için harekete geçirirken, Barış'ın Emir ve Dicle arasında yaşananlara şahit olması her şeyi daha karmaşık bir hale getirir. Kıraç, Dicle'nin sakladığı gerçeği öğrenirken, Ego ajans menajerleri kendilerini bekleyen büyük tehlikenin henüz farkında değildir.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanacak yeni bölümde İrem Derici tekrar konuk oyuncu olarak karşımızda. Pek çok konuk oyuncunun olduğu dizide ikinci kez konuk olan İrem Derici bu kez fotoğraflarının hacklendiği haberi ile EGO ajansı sallıyor.

MENAJERİMİ ARA GENEL HİKAYESİ NEDİR?

Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal… Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans'ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle'yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle'nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris'in ona yaptığı iş teklifini kabul eder. Şimdi Kıraç bunu duyduğunda neler olacak?

Bu sırada Ego Ajans yeni maceralarla çalkalanmaktadır. Çınar'ın oyuncusu Tuba Büyüküstün, yurtdışından çok önemli bir yönetmenden film teklifi almıştır ve daha şimdiden bütün sektör bunu konuşmaya başlamıştır bile… Ama ne yazık ki Çınar'ın hiç hesaba katmadığı bir sorun çıkar ortaya… Çınar bu sorunu çözmeye çalışırken Feris de yeni asistanını tanımaya ve ona güvenip güvenemeyeceğini tartmaya çalışır. Bu esnada Dicle, bilmeden Feris'in yeni starı Barış'la tanışır ve beklenmedik bir maceraya atılmak zorunda kalır, acaba buna Feris ne diyecek?