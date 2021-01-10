Menajerimi Ara yeni bölüm izle! Menajerimi Ara 20. bölüm izle! Menajerimi Ara 19. bölümde neler oldu?
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Menajerimi Ara yeni bölüm izle! Menajerimi Ara 20. bölüm izle! Menajerimi Ara 19. bölümde neler oldu?

10.01.2021 18:38 | Son Güncelleme: 10.01.2021 18:43
Menajerimi Ara yeni bölüm izle! Menajerimi Ara 20. bölüm izle! Menajerimi Ara 19. bölümde neler oldu?

Menajerimi Ara kendi izleyici kitlesini oluşturmuş oldukça sevilen, farklı çekim tarzı ve senaryosuyla oldukça dikkat çeken bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Menajerimi Ara yeni bölüm izle! Menajerimi Ara 20. bölüm izle! Menajerimi Ara 19. bölümde neler oldu?

Menajerimi Ara çok sevilen konuk oyuncuları ve beğenilen hilkaye örgüsü ile bu haftada tüm dikkatleri üzerinde toplayacak. Peki, Menajerimi Ara yeni bölüm izle! Menajerimi Ara 20. bölüm izle! Menajerimi Ara 19. bölümde neler oldu?

Menajerimi Ara yeni bölüm izle! Menajerimi Ara 20. bölüm izle! Menajerimi Ara 19. bölümde neler oldu?

MENAJERİMİ ARA 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış'la Dicle arasında yaşanan romantik yakınlaşma onlar için yeni bir başlangıç gibi görünse de işleri o kadar kolay olmaz. Kıraç yılbaşı akşamı duyduğu haberi sindirmeye çalışırken Serkan hiç vakit kaybetmeden Ego Ajans'ta yeni bir dönemi başlatır. Feris ve Kıraç bir oyuncu ve bir yönetmenin eskiye dayanan küslüğünü çözmeye çalışırken Dicle sürpriz bir çıkış yapar.

Dicle'nin bu hamlesinden sonra işler iyice çıkmaza girer ve bunun bedeli Ego Ajans için ağır olur. Bütün hayatını değiştirecek bir teklif karşısında Emir'in bir seçim yapması gerekir. Kıraç'ın Serkan'la gizemli geçmişi adım adım peşinden gelirken Kıraç

sonunda hayatının en büyük hatasıyla yüzleşmeye karar verir. Kıraç'ın itirafı Ego'daki herkesi şoke ederken Dicle'yi de çok zor durumda bırakır.

MENAJERİMİ ARA 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dicle'nin kendi kızı olduğunu ajansa açıklayan Kıraç için ipler yavaş yavaş çözülüyor. İlişkilerine başlayan Barış ve Dicle ise başlarını belaya sokuyorlar. Peki,bu bölümde neler olacak?

Menajerimi Ara yeni bölüm izle! Menajerimi Ara 20. bölüm izle! Menajerimi Ara 19. bölümde neler oldu?
Menajerimi Ara yeni bölüm izle! Menajerimi Ara 20. bölüm izle! Menajerimi Ara 19. bölümde neler oldu?
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