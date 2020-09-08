Menajerimi Ara 3. bölüm izle! Menajerimi Ara yeni sezon 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kimler? Menajerimi Ara konus

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MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Star'da yakında seyircisi ile buluşacak olan 'Menajerimi Ara'nın ikinci tanıtımı yayınlandı. Çok yakında Star TV ekranında yayınlanacak dizinin yeni tanıtımında seyirci menajerlerin dünyasına adım atan Dicle'nin (Ahsen Eroğlu) hikayesine tanık oluyor.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle heyecanla beklenen 'Menajerimi Ara' dizisinin geri sayımı devam ediyor.

Yayınlanan yeni tanıtımda İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin oyuncular ve menajerlerinin dünyasına girişiyle içine düştüğü dünyanın ipuçları veriliyor.

Ali Bilgin'in yönetmenliğinde bir süre önce çekimlerine başlanan 'Menajerimi Ara' dizisi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana taşıyacak.

Çok yakında Star TV ekranında seyirciyle buluşacak dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ego Ajans, Nadir'in ölüm haberi ile yıkılır… Menajerlerimiz patronları ve yakın arkadaşları Nadir'in yasını tutamadan ciddi bir sorunla yüzleşmek zorunda kalırlar; Ajansın geleceği ne olacak? Ajansın ve Dicle'nin kaderi şimdi Nadir'in tek mirasçısı Ceylan'ın iki dudağının arasındadır. Bu sırada Barış ve Beren'in rol aldığı sette bir kriz çıkar. Beren ve Barış kavga etmiştir ve Barış sete çıkmayı reddetmektedir. Ne yazık ki Beren ve Barış'ın arasını düzeltme işi Dicle'ye kalır.

Ajansta hayat normal bir şekilde devam etmek zorundadır. Menajerlerimiz Nadir'in müşterilerini devralmak durumunda kalır. Feris, Nebahat Çehre ile Çınar ise Nükhet Duru ile çalışacaktır. Uzun yıllardır görüşmeyen bu ikili bir film projesi yüzünden karşı karşıya kalırlar. Kıraç ise Ego Ajans'ın geleceği ilgili kararlarda etkin rol oynamaya çalışırken Ceylan tüm ajansın kaderini değiştirecek bir karar verir.

Bütün ekip Nadir için yapılan anmada buluşur. Bu sırada artık unutulmaya yüz tutmuş eski bir oyuncu bütün hırsını Barış'tan çıkarır. Çok öfkelenen Barış kendini Feris'in gitmesini asla onaylamayacağı bir yere atar. Dicle Barış'ı durdurmayı başarabilecek midir?

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Menajerimi Ara yeni bölüm 20.00'de başlayacak

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MENAJERİMİ ARA YENİ SEZON 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Menajerimi Ara yeni sezon 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI

Ana karakterler

• Kıraç Özdal (Barış Falay): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Dicle'nin babasıdır, ancak bunu karısı Mayda'da dahil olmak üzere herkesten gizli tutmaya çalışır.

• Feris Dikmen (Canan Ergüder): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Özgüveni yüksek ve sert bir kişilik. Dicle'nin patronu.

• Çınar Bilgin (Fatih Artman): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Duygusal bir yapısı vardır. Bu duygusallık iş ilişkilerine de yansır ve müşterilerine arkadaş olarak yaklaşmaya meyillidir.

• Dicle Ertem (Ahsen Eroğlu): Feris'in asistanı. Antalya'da büyümüş, babası tarafından ilgi görmeyen bir kız. Annesini ve kendisini terk ettiği için babasını affedemiyor ancak İstanbul'a gelip Ego ajansında çalışmaya başlayarak kendini ona kanıtlamaya çalışıyor.

• Barış Havas (Deniz Can Aktaş): Feris'in menajerliğini yaptığı oyunculardan biri. Yeni bir yetenek.

• Peride Şener (Ayşenil Şamlıoğlu): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Menajerler arasında en tecrübelisi ve genellikle Yeşilçam'dan oyunculara menajerlik yapıyor.

Yardımcı karakterler

• Emrah (Semi Sırtıkkızıl): Çınar'ın asistanı. Neşeli ve dedikoducu bir yapısı var.

• Gülin (Gamze Karaduman): Kıraç'ın asistanı. Kıraç'a çok sadık ve gözü ondan başka bir şey görmüyor.

• Jülide (Nazlı Senem Ünal): Ego Ajans'ın sekreteri. Aynı zamanda oyunculuk hayali var.

• Bekir (Bedir Bedir): Ego Ajans'ın çaycısı.

• Ece (Duygu Şen): Magazin muhabiri.

• Mayda (Aslı Mavitan): Kıraç'ın eşi.

• Beren (Yaprak Medine): Mayda'nın kızı.

• Leyla (Pınar Ünsal): Dicle'nin annesi.

• Meral (Buse Sinem İren): Dicle'nin çocukluk arkadaşı.

• Sedef (Melisa Seda): Dicle'nin ev arkadaşı.

• Aydın (İdeal Beran Kotan): Barış'ın abisi.

• Ceylan (Nurhan Özenen): Ego Ajans'ın sahibi olan eşi Nadir'in tatile çıkıp ölmesi sebebiyle ajansın yeni patronu olmuştur. Yüzde 60 hisse sahibidir.