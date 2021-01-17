Menajerimi Ara 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 21. bölüm izle! Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kim? Menajerimi Ara konusu

Menajerimi Ara Star TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Menajerimi Ara 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 21. bölüm kesintisiz izle!

Star TV ekranlarında başlayan Menajerimi Ara dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kimler? Menajerimi Ara konusu ne merak edildi. Menajerimi Ara 21. bölüm izle! Menajerimi Ara 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kıraç'ın, Dicle'nin babası olduğu gerçeğini açıklaması Ego Ajans'ta bütün taşları yerinden oynatır. Mayda ve Beren'le yüzleşen Kıraç'ın tek sınavı ailesi değildir. Serkan'ın köşeye sıkıştırmasıyla Kıraç'ın ajanstaki geleceği tehlikeye girer. Yaşananlardan sonra herkesin büyük tepkisiyle karşılaşan Dicle bir yandan babası Kıraç'ı ayağa kaldırmaya çalışırken diğer yandan kendisini de tehlikeye attığı büyük bir mücadeleye girer. Barış, bu mücadelede Dicle'nin en büyük destekçisi olur. Emir ise Dicle'yle ilgili fark ettiği gerçeklerin etkisiyle geleceğini belirleyecek bir adım atar. Feris'in içinde bulunduğu durum onu hayatta en büyük korkusuyla bir kez daha yüzleştirir. Herkes için yepyeni bir dönem başlarken Kıraç ve Dicle bir kez daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM İZLE...

MENAJERİMİ ARA 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Menajerimi ara bugün 17 Ocak akşam saat 20:00 'da ekranlara gelecek. Menajerimi ara dizisinin 22. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

MENAJERİMİ ARA 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME...

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Menajerimi ara dizisinin yeni bölümü bu akşam 17 Ocak Pazar 2021 günü saat 20:00 'da ekranlara gelecek. Dizi normalde salı günü yayınlanıyordu. Fakat artık günü değişti ve yeni günü pazar oldu.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

MENAJERİMİ ARA OYUNCU KADROSU

Emrah (Semi Sırtıkkızıl): Çınar'ın asistanı. Neşeli ve dedikoducu bir yapısı var.

Gülin (Gamze Karaduman): Kıraç'ın asistanı. Kıraç'a çok sadık ve gözü ondan başka bir şey görmüyor.

Jülide (Nazlı Senem Ünal): Ego Ajans'ın sekreteri. Aynı zamanda oyunculuk hayali var.

Bekir (Bedir Bedir): Ego Ajans'ın çaycısı.

Ece (Duygu Şen): Magazin muhabiri.

Mayda (Aslı Mavitan): Kıraç'ın eşi.

Beren (Yaprak Medine): Mayda'nın kızı.

Leyla (Pınar Ünsal): Dicle'nin annesi.

Meral (Buse Sinem İren): Dicle'nin çocukluk arkadaşı.

Sedef (Melisa Seda): Dicle'nin eski ev arkadaşı.

Aydın (İdeal Beran Kotan): Barış'ın abisi.

Ceylan (Nurhan Özenen): Ego Ajans'ın sahibi olan eşi Nadir'in tatile çıkıp ölmesi sebebiyle ajansın yeni patronu olmuştur. Yüzde 60 hisse sahibidir.

Nejat (Erol Ozan Ayhan): Feris'in liseden arkadaşı ve vergi müfettişi.