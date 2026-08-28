MEB'den uyum haftası için kamu çalışanı velilere idari izin

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çocuğu bu yıl okul öncesi eğitime, ilkokul 1. sınıfa veya ortaokul 5. sınıfa başlayacak kamu çalışanları için yeni bir uygulama duyurdu. Buna göre, kamu çalışanı anne veya babadan biri, 7-11 Eylül'deki uyum haftasında çocuğuna okulda eşlik edebilmek için günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek.

Uygulama, yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan velileri kapsıyor. Anne ve babanın ikisi de kamu çalışanıysa, izin hakkından ebeveynlerden biri yararlanabilecek. İzin otomatik olarak verilmeyecek; velinin talepte bulunması gerekecek. Kurum yöneticileri gerekli tedbirleri aldıktan sonra izin, öğrencinin okulundaki ders ve uyum etkinliği saatlerine göre kullandırılacak.

İdari izin, velinin 7-11 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek uyum eğitimlerine çocuğuyla birlikte katılabilmesi amacıyla verilecek. Çocuğu okul öncesine, 1. sınıfa veya 5. sınıfa başlayan kamu çalışanı veli, uyum etkinliğinin bulunduğu saatlerde iş yerinden izinli sayılacak ve okulda çocuğuna eşlik edebilecek. İzin süresi günde 3 saati geçemeyecek. MEB, bu uygulamayla öğrencilerin yeni okul ve sınıf ortamına alışmasını kolaylaştırmayı ve velilerin uyum sürecine daha fazla katılmasını amaçlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi